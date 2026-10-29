U2 ogłaszają europejską trasę w 2027 roku

U2 wrócili do szkoły w Dublinie po 50 latach, gdzie rozpoczęła się ich kariera Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PBG/PA/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Europejska trasa U2 rozpocznie się 26 kwietnia 2027 roku od dwóch koncertów w Sztokholmie. Zespół następnie zawita kolejno do Paryża (5 i 8 maja), Lizbony (27 maja), Ambserdamu (5 i 6 czerwca), Londynu (18 i 19 czerwca), Berlina (30 czerwca) i Mediolanu (5 i 6 lipca). Gościem specjalnym trasy będzie brytyjska grupa Wolf Alice.

CARNAVAL DE LUZ PRESENTS: THE GREATEST SHOW ON EARTH WORLD TOUR 2027

For our next stops... UK 🇬🇧 and Europe 🇪🇺



Pre-order Carnaval De Luz from the official U2 store (UK and EU stores only) before 12pm GMT on Friday 30th October to receive a ticket presale code.… pic.twitter.com/yFZJR2TYYj — U2 (@U2) October 29, 2026 Rozwiń

U2 z nową płytą

Irlandzki zespół - mający w dorobku kultowe albumy takie jak "The Joshua Tree" czy "Achtung Baby", pod koniec września ogłosił wydanie pierwszego od dziewięciu lat nowego albumu studio. "Carnaval De Luz" będzie 16. płytą studyjną w dorobku zespołu i ukaże się 50 lat po jego założeniu. Premiera zaplanowana jest na 13 listopada.

Koncert U2 w Madison Square Garden w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: PBG/PA/PAP

"Carnaval De Luz" będzie zawierał 12 utworów, w tym "Torn" - nagrany we współpracy ze zmarłą w sierpniu ikoną muzyki country Dolly Parton. - To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek - zapowiedział gitarzysta zespołu The Edge.