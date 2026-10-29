U2 ogłaszają europejską trasę w 2027 roku
Europejska trasa U2 rozpocznie się 26 kwietnia 2027 roku od dwóch koncertów w Sztokholmie. Zespół następnie zawita kolejno do Paryża (5 i 8 maja), Lizbony (27 maja), Ambserdamu (5 i 6 czerwca), Londynu (18 i 19 czerwca), Berlina (30 czerwca) i Mediolanu (5 i 6 lipca). Gościem specjalnym trasy będzie brytyjska grupa Wolf Alice.
U2 z nową płytą
Irlandzki zespół - mający w dorobku kultowe albumy takie jak "The Joshua Tree" czy "Achtung Baby", pod koniec września ogłosił wydanie pierwszego od dziewięciu lat nowego albumu studio. "Carnaval De Luz" będzie 16. płytą studyjną w dorobku zespołu i ukaże się 50 lat po jego założeniu. Premiera zaplanowana jest na 13 listopada.
"Carnaval De Luz" będzie zawierał 12 utworów, w tym "Torn" - nagrany we współpracy ze zmarłą w sierpniu ikoną muzyki country Dolly Parton. - To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek - zapowiedział gitarzysta zespołu The Edge.