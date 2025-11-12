Logo strona główna
Kultura i styl

"Tysiące" gróźb śmierci pod adresem amerykańskiego girlsbandu

Girlsband Katseye debiutował w 2024 roku
Słuchają ich miliony, ale hejt, z którym się mierzą, jest "przytłaczający". Członkinie amerykańskiego girlsbandu Katseye w wywiadzie dla BBC News opowiedziały o tym, że muszą się mierzyć z "tysiącami" nienawistnych komentarzy i gróźb.
Kluczowe fakty:
  • Grupa debiutowała w ubiegłym roku, ma miliony fanów.
  • Girlsband otrzymał niedawno nominację do nagrody Grammy.
  • Z falą hejterskich komentarzy mierzą się artystki, ale także ich rodziny.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

- Staram się wmówić sobie, że to nie ma znaczenia, ale kiedy tysiąc osób wysyła ci groźby śmierci, jest to niepokojące - powiedziała w opublikowanym w tym tygodniu wywiadzie Lara Raj, jedna z sześciu członkiń zespołu Katseye. - Jest to przytłaczające - dodała. Jak przyznała, aby uniknąć hejtu, "usunęła Twittera" (obecnie portal X - przyp. red.).

20-letnia piosenkarka - obywatelka USA pochodzenia tamilskiego (Tamilowie to naród zamieszkujący głównie Indie i Sri Lankę - przyp. red.) - otrzymała liczne wiadomości o rasistowskich treściach. Została też bezpodstawnie zgłoszona do amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej (ICE) ze względu na rzekomą "pracę i pobyt w Stanach Zjednoczonych bez legalnego zezwolenia".

Lara Raj, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Sophia Laforteza, Jeung Yoon-chae i Megan Skiendiel z grupy Katseye
Źródło: Xavier Collin / Avalon / PAP

Hejt jak "dystopia"

Raj zwróciła także uwagę na seksistowski charakter komentarzy, których adresatem jest zespół. - Ludzie postrzegają nas jako kobiety, które można oceniać. Oceniają nas na podstawie tego, jak ładne jesteśmy, naszych umiejętności wokalnych, tanecznych, a następnie sumują te oceny i przyznają nam ileś procent. To czysta dystopia! - skomentowała piosenkarka.

Inna członkini zespołu dodała, że z falą negatywnych komentarzy mierzą się także rodziny artystek. - Nasza kariera trwa naprawdę krótko, ale czuję, że wiele rzeczy zostało już powiedzianych nam i naszym rodzinom - zauważyła Sophia Laforteza. - Wiemy, że zgodziłyśmy się na życie na świeczniku. Wiemy, że to część sławy. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy ludźmi - dodała.

Na tropie skarbu Bolesława Śmiałego. Co zabiło MTV? Niedziela w TVN24+

Na tropie skarbu Bolesława Śmiałego. Co zabiło MTV? Niedziela w TVN24+

Polska
Czy nowa Kate Bush zatrzymała kandydata na prezydenta? Kim jest CMAT?

Czy nowa Kate Bush zatrzymała kandydata na prezydenta? Kim jest CMAT?

Martyna Nowosielska-Krassowska

Katseye z szansą na Grammy

Zespół Katseye współtworzą: Lara Raj, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Sophia Laforteza, Jeung Yoon-chae i Megan Skiendiel. Girlsband został utworzony w ramach reality show "The Debut: Dream Academy" w 2024 roku. Od tej pory grupa stała się jednym z najchętniej słuchanych zespołów na świecie, a rozgłos zapewniły jej takie single jak "Touch", napisany przez Charli XCX "Gabriela" czy "Gnarly". Ten ostatni utwór "zmienił Katseye z popowej ciekawostki w rozkwitające zjawisko kulturowe" - ocenił portal BBC we wtorek.

Katseye ma też na koncie pierwsze nagrody i nominacje. W ubiegłym miesiącu grupa zdobyła nagrodę MTV Awards za najlepszy występ, a w tym miesiącu stała się trzecim w historii girlsbandem, który otrzymał nominację do Grammy w kategorii Najlepszy nowy artysta/najlepsza nowa artystka.

48 min
Zarabiają na hejcie? "Cenę płacą mniejszości"

Zarabiają na hejcie? "Cenę płacą mniejszości"

Czas przyszły
Cierpią dzieci, cierpią rodzice. Co zrobić?

Cierpią dzieci, cierpią rodzice. Co zrobić?

Polska

