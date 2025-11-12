"Tysiące" gróźb śmierci pod adresem amerykańskiego girlsbandu

Girlsband Katseye debiutował w 2024 roku Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Grupa debiutowała w ubiegłym roku, ma miliony fanów.

Girlsband otrzymał niedawno nominację do nagrody Grammy.

Z falą hejterskich komentarzy mierzą się artystki, ale także ich rodziny.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

- Staram się wmówić sobie, że to nie ma znaczenia, ale kiedy tysiąc osób wysyła ci groźby śmierci, jest to niepokojące - powiedziała w opublikowanym w tym tygodniu wywiadzie Lara Raj, jedna z sześciu członkiń zespołu Katseye. - Jest to przytłaczające - dodała. Jak przyznała, aby uniknąć hejtu, "usunęła Twittera" (obecnie portal X - przyp. red.).

20-letnia piosenkarka - obywatelka USA pochodzenia tamilskiego (Tamilowie to naród zamieszkujący głównie Indie i Sri Lankę - przyp. red.) - otrzymała liczne wiadomości o rasistowskich treściach. Została też bezpodstawnie zgłoszona do amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej (ICE) ze względu na rzekomą "pracę i pobyt w Stanach Zjednoczonych bez legalnego zezwolenia".

Lara Raj, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Sophia Laforteza, Jeung Yoon-chae i Megan Skiendiel z grupy Katseye Źródło: Xavier Collin / Avalon / PAP

Hejt jak "dystopia"

Raj zwróciła także uwagę na seksistowski charakter komentarzy, których adresatem jest zespół. - Ludzie postrzegają nas jako kobiety, które można oceniać. Oceniają nas na podstawie tego, jak ładne jesteśmy, naszych umiejętności wokalnych, tanecznych, a następnie sumują te oceny i przyznają nam ileś procent. To czysta dystopia! - skomentowała piosenkarka.

Inna członkini zespołu dodała, że z falą negatywnych komentarzy mierzą się także rodziny artystek. - Nasza kariera trwa naprawdę krótko, ale czuję, że wiele rzeczy zostało już powiedzianych nam i naszym rodzinom - zauważyła Sophia Laforteza. - Wiemy, że zgodziłyśmy się na życie na świeczniku. Wiemy, że to część sławy. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy ludźmi - dodała.

Katseye z szansą na Grammy

Zespół Katseye współtworzą: Lara Raj, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Sophia Laforteza, Jeung Yoon-chae i Megan Skiendiel. Girlsband został utworzony w ramach reality show "The Debut: Dream Academy" w 2024 roku. Od tej pory grupa stała się jednym z najchętniej słuchanych zespołów na świecie, a rozgłos zapewniły jej takie single jak "Touch", napisany przez Charli XCX "Gabriela" czy "Gnarly". Ten ostatni utwór "zmienił Katseye z popowej ciekawostki w rozkwitające zjawisko kulturowe" - ocenił portal BBC we wtorek.

Katseye ma też na koncie pierwsze nagrody i nominacje. W ubiegłym miesiącu grupa zdobyła nagrodę MTV Awards za najlepszy występ, a w tym miesiącu stała się trzecim w historii girlsbandem, który otrzymał nominację do Grammy w kategorii Najlepszy nowy artysta/najlepsza nowa artystka.