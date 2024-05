Amerykański aktor Richard Dreyfuss pojawił się na specjalnej projekcji filmu "Szczęki" w sukience, po czym miał wygłosić "transfobiczną, mizoginistyczną i seksistowską tyradę" - informują media. Organizator wydarzenia przeprosił już swoich gości za słowa zdobywcy Oscara.

Richard Dreyfuss był w sobotę gościem kina The Cabot w Beverly w stanie Massachusetts. Przed wieczorną projekcją "Szczęk" Stevena Spielberga organizatorzy zaplanowali spotkanie z 76-letnim aktorem, odtwórcą jednej z głównych ról w pamiętnym filmie. "Według gości, którzy byli obecni na wydarzeniu, Dreyfuss wszedł na scenę w sukience i zaczął wygłaszać obraźliwe komentarze pod adresem społeczności LGBT" - przekazał we wtorek portal dziennika "The Times". Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać, jak Dreyfuss tańczy w sukience, którą następnie zrywają z niego dwie osoby.

Sarah Hogg, która była na widowni ze swoim partnerem, powiedziała, że ​​Dreyfussa zapytano o współpracę z Barbrą Streisand, ale - według jej relacji - jego odpowiedź "przerodziła się w seksistowską, mizoginistyczną tyradę na temat tego, że kobiety powinny być uległe".

Organizator przeprasza za słowa Dreyfussa

Następnie prowadząca spotkanie miała zapytać aktora, co sądzi o ruchu #MeToo. Ten "od razu dał jasno do zrozumienia, że ​​nie wspiera #MeToo, a potem zaczął narzekać, że nie wspiera LGBT i (mówić) jak rodzice pozwalają dziesięciolatkom zmieniać płeć" - dodała Hogg, cytowana przez "The Times". - Ogólnie rzecz biorąc, była to transfobiczna, mizoginistyczna i seksistowska tyrada; absolutnie podłe, poniżające i odczłowieczające - oceniła. Dodała, że ona i jej partner wyszli z sali razem z dziesiątkami innych osób.

Według lokalnej stacji radiowej WBSM The Cabot wysłał e-maile do gości sobotniego wydarzenia, przepraszając za komentarze, które określił jako "obraźliwe i bolesne". "Bardzo żałujemy, że komentarze pana Dreyfussa (...) nie były zgodne z wartościami inkluzywności i szacunku, które podtrzymujemy w The Cabot" - czytamy w wiadomości cytowanej przez WBSM. W dalszej części The Cabot zapowiedział "bardziej rygorystyczną weryfikację uczestników wydarzeń", tak by "zapewnić, że taki incydent się nie powtórzy".

Richard Dreyfuss - kim jest

Richard Dreyfuss PAP/Avalon

Richard Dreyfuss jest amerykańskim aktorem znanym z takich filmów, jak "Amerykańskie graffiti", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia", "Rosencrantz i Guildenstern nie żyją" czy "Wariatka". W nagrodzonych trzema Oscarami "Szczękach" wcielił się w postać ichtiologa, Matta Hoopera, który wyrusza na polowanie wraz z łowcą rekinów, granym przez Roberta Shawa. Sam Dreyfuss Oscara otrzymał za rolę w "Dziewczynie na pożegnanie".

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: The Times, The Variety