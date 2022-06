Nie żyje aktor znany z "Fear The Walking Dead" i "9-1-1: Teksas". Tyler Sanders miał 18 lat

W wieku 18 lat zmarł amerykański aktor Tyler Sanders, znany między innymi z seriali "Fear The Walking Dead" oraz "9-1-1: Teksas". Jego agent poinformował, że dokładna przyczyna śmierci nie jest w tej chwili znana. Sprawę bada policja.

Nominacja do nagrody Emmy

Tyler Sanders urodził się 25 lutego 2004 roku w Teksasie. Na ekranie debiutował w wieku 10 lat w serialu "JLW Academy". Później występował m.in. w "Fear The Walking Dead", "9-1-1: Teksas" czy "The Rookie". W 2021 roku za rolę w serialu "Dodaj magii: Miasto tajemnic" otrzymał nominację do nagrody Emmy.