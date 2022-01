Twórca "Parasite" nakręci film science fiction. O głównej roli rozmawia z Robertem Pattinsonem

Koreański reżyser Joon-ho Bong, zdobywca czterech Oscarów za "Parasite", nakręci film science fiction. Główną rolę zaproponował Robertowi Pattinsonowi. Trwają rozmowy w wytwórni Warner Bros. Będzie to pierwszy w całości anglojęzyczny film Joon-ho Bong.

Informacja o finalizowaniu przygotowań do wspólnej pracy Joon-ho Bonga i Pattinsona pojawiła się w środę wieczorem na poświęconych kulturze portalach za oceanem, a później również w Europie.

Będzie to pierwszy film koreańskiego reżysera zrealizowany od czasu oscarowego hitu "Parasite", nakręconego w 2019 roku. Powstanie na bazie niewydanej jeszcze książki Edwarda Ashtona "Mickey7", którą zachwycił się Joon-ho Bong.

Pattinson, który długo nie mógł się odciąć od granego przez siebie w serii "Zmierzch" Edwarda Cullena, zagrał tytułową rolę w niezwykle oczekiwanym nowym "Batmanie" w reżyserii Matta Reevesa, zrealizowanym właśnie przez Warner Bros. Film wejdzie do polskich kin 4 marca.

Pattinson bezkonkurencyjny

Jak podają m.in. portal "Dealine.com" oraz magazyn "Variety" Koreańczyk nie tylko film wyreżyseruje, ale sam pisze już do niego scenariusz.

Spośród wielu gwiazd jakie przesłuchał do głównej roli, żadna nie zachwyciła go tak bardzo jak właśnie Pattinson.

Co wiadomo o filmie Joon-ho Bonga?

To historia ludzkości, która chce skolonizować lodowe Niflheim. Na tę misję wysyła klona o nazwie Mickey. Mickey7 jest jak wskazuje numer, siódmym już klonem, który, jak sześć poprzednich, został uznany za zmarłego. Okazuje się jednak, że jakimś cudem przeżył, o czym nie wiedzą szefowie misji. Na misję wysyłają więc kolejnego klona - Mickeya8. Gdy prawda wychodzi na jaw, współistnienie dwóch identycznych klonów zostaje uznane za niebezpieczne. Mickey7 ma więc zostać zabity, co wkrótce sam odkrywa. Ani myśli jednak umierać. W dodatku okazuje się, że lokalne formy życia są zagrożone, i tylko on może im pomóc. Pytanie brzmi: czy przeżyje?