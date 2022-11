Gwiazdy odchodzą z Twittera. "Minął tydzień od przejęcia przez Elona Muska, a już panuje tam bałagan"

Gwiazdy rezygnują z Twittera

W poniedziałkowym wydaniu swojego programu "The View" Whoopi Goldberg podzieliła się opinią na temat zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły na platformie, a także zapowiedziała rezygnację z serwisu. - Minął nieco ponad tydzień od przejęcia Twittera przez Elona Muska, a już panuje tam bałagan - powiedziała.

Tego samego dnia portal Independent doniósł, że na podobny ruch zdecydowała się Gigi Hadid. "Dezaktywowałam dziś swoje konto na Twitterze. Od dawna - a w szczególności pod nowym kierownictwem - staje się on coraz większym szambem nienawiści i bigoterii. Nie jest to miejsce, którego chcę być częścią" - napisała modelka w instagramowym stories (rodzaj publikacji, która znika po 24 godzinach - red.), cytowanym przez Independent. "Przepraszam fanów, z którymi komunikowałam się na Twitterze przez ponad dekadę, ale nie mogę powiedzieć, że jest to bezpieczne miejsce (...)" - dodała Hadid.