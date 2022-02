Oglądaj i pomagaj. TVN24 GO i Fundacja TVN wspólnie dla polskiej psychiatrii dziecięcej

TVN24 GO rusza ze wspólną akcją z Fundacją TVN. 20 procent z każdej rocznej opłaty subskrypcyjnej za korzystanie z serwisu zasili budowę pierwszego w Polsce Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Fundacja TVN w ubiegłym roku - z okazji 20. urodzin TVN24 - podjęła decyzję o budowie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Będzie to pierwsze tego typu centrum lecznicze w Polsce, a budowane jest w porozumieniu i na terenie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Na sześciu tysiącach metrów kwadratowych znajdą się oddziały stacjonarne, detoksykacji, poradnie dzienne i gabinety terapii. Nowy budynek będzie też służył leczeniu dzieci chorych na raka. Jego budowa ma zakończyć się w 2023 roku, a Fundacja na ten cel przeznaczy w sumie 31 milionów złotych.

Od 17 lutego kupując dostęp do TVN24 GO, możesz wesprzeć budowę Centrum. Z każdej rocznej opłaty subskrypcyjnej (dotyczy pierwszego roku korzystania z TVN24 GO) przeznaczymy 20 procent na rzecz budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Roczna subskrypcja TVN24 GO kosztuje 100 zł.

TVN24 GO dla Fundacji TVN

Wraz ze startem wspólnej akcji z Fundacją TVN w TVN24 GO premierę ma nowy reporterski cykl "Depresja systemu". To seria materiałów poświęconych problemom psychiatrii dziecięcej w Polsce.

TVN24 GO - pierwsza taka platforma w Polsce

TVN24 GO jest pierwszą w Polsce informacyjną platformą wideo, która daje dostęp do dwóch najbardziej opiniotwórczych stacji informacyjnych w kraju - TVN24 i TVN24 BiS. Za pośrednictwem serwisu można oglądać oba kanały do siedmiu dni wstecz. Subskrybenci mają też dostęp do biblioteki programów informacyjnych i publicystycznych znanych z anten obu stacji, takich jak "Fakty", "Fakty po Faktach", "Kropka nad i", "Kawa na Ławę", czy "Rozmowa Piaseckiego".

"Depresja systemu" - oglądaj cykl o psychiatrii dziecięcej w TVN24 GO TVN24 GO

Ale TVN24 GO to znacznie więcej. Serwis oferuje dostęp do dodatkowych transmisji na żywo, niepokazywanych w telewizji, m.in.: pełnych konferencji prasowych, posiedzeń komisji sejmowych, wydarzeń na szczeblu unijnym czy najważniejszych misji NASA. To tutaj swoje premiery mają reportaże z programów "Czarno na białym" czy "Superwizjer", a do wielu z nich przygotowywane są dodatkowe materiały dostępne tylko dla subskrybentów.

Miesięczny dostęp do TVN24 GO kosztuje 10 złotych, a roczny – 100 zł.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl