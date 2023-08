TVN Warner Bros. Discovery startuje z nowym sezonem. Co warto oglądać jesienią

Trwa Top of The Top Sopot Festival. Trzeci dzień to koncert #GreatMoments. Ale nie tylko muzyką żyje dziś miasto. Inaczej niż w poprzednich latach, to właśnie w Sopocie TVN Warner Bros. Discovery przedstawia jesienny sezon programowy.

Na Placu Zdrojowym, pomiędzy hotelem Sheraton a sopockim molem, powstała strefa dla widzów. Można tam spotkać gwiazdy TVN-u, które biorą udział w Top of the Top Sopot Festiwal: Małgorzatę Rozenek-Majdan, Marcina Prokopa, Gabi Drzewiecką, Julię Wieniawę, Paulinę Krupińską, Annę Senkarę, Wojciecha Łozowskiego, Krzysztofa Skórzyńskiego i Damiana Michałowskiego.

W strefie dla widzów można zobaczyć unikatowe samochody, które powstały w programach TVN Turbo i umalować się w strefie beauty TVN Style. Dzieci, w strefach kanałów Cartoon Network oraz Cartoonito, mogą zrobić sobie zdjęcie z ulubionymi postaciami z bajek, a dorośli - na kwietnej huśtawce z serialu HBO "I tak po prostu" albo w fotobudce programu TVN7 "Hotel Paradise".

"Dzień Dobry TVN" - studio, więcej newsów, nowa godzina emisji

Nowy sezon śniadaniowego programu poprowadzą trzy pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Studio przeszło lifting, ale zmian (i newsów) będzie więcej. Przegląd prasy w wydaniach codziennych zastąpi cykl "5 rzeczy, które musisz wiedzieć o poranku": prowadzący będą omawiać z dziennikarzami TVN24 najważniejsze tematy dnia. W trakcie programu będą też dwukrotnie komentować aktualne informacje z kraju i ze świata.

W wydaniach weekendowych powróci serwis informacyjny (nadawany ze studia "Dzień Dobry TVN"). Będą też nowe cykle: "Dzieci nie ryby" (najmłodsi opowiedzą o swoich problemach ze szkołą), "Pełna chata" (o rodzinnym życiu pary z 11 dzieci) oraz dwa pasma podróżnicze "Motocyklem dookoła świata z Nataszą Caban" i "Polacy z Karaibów". "Dzień Dobry TVN", codziennie o godz. 7.45. Premiera 28 sierpnia

"Dzień Dobry TVN" mat. prasowe

Seriale jesienią w TVN

"Szadź 3" Pierwszy sezon kryminalnego serialu o seryjnym zabójcy-psychopacie widzowie TVN mogli oglądać jesienią 2020 roku, kolejny rok później. W trzecim sezonie "Szadzi" mija rok od próby zamordowania Lilii i ucieczki Piotra Wolnickiego (Maciej Stuhr). Morderca żyje w ukryciu w małej miejscowości, zaciera za sobą ślady i podkłada dowody, które mogą świadczyć o jego śmierci. Kogo wybierze na kolejną ofiarę? Tymczasem Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska) zostaje zwolniona ze służby, ale sprawa Piotra nie daje jej spokoju. W trzecim sezonie obok reżyserki wiodącej, Anny Kazejak, część scen wyreżyserował również Maciej Stuhr. "Szadź" w niedziele o godz. 21.35. Premiera 3 września

Trzeci sezon "Szadzi" TVN Warner Bros. Discovery

"Pati" "Pati" to jeden z wielkich hitów Playera. Scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami "Skazanej". Tytułowa Pati to Patrycja Cichy (Aleksandra Adamska), bohaterka "Skazanej", która dzieli celę z Alicją Mazur (Agata Kulesza). Odsiaduje wyrok ośmiu lat za kradzież auta, jazdę pod wpływem środków odurzających i nieumyślne spowodowanie śmierci. Uczy sędzię, jak przetrwać w brutalnym świecie zakładu karnego. Z czasem się zaprzyjaźniają. Widzowie tak polubili Pati, że została ona bohaterką nowego serialu. Dowiadujemy się z niego, jak wyglądało jej życie przed wyrokiem i co doprowadziło do tego, że trafiła za kratki. "Pati" w poniedziałki o godz. 21.35. Premiera 4 września

"Pati", premiera telewizyjna, zwiastun "Pati", premiera telewizyjna, zwiastun x-news

"Behawiorysta" Kolejny hit Playera, który zadebiutował na platformie na początku ubieglego roku. "Behawiorysta" to serial oparty na bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza o tym samym tytule. Gerard Edling (Robert Więckiewicz), były prokurator i ekspert w dziedzinie kinezyki (nauki zajmującej się badaniem mowy ciała), zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu groźnego szaleńca. Horst Zeiger (Krystian Pesta) organizuje w internecie makabryczne igrzyska śmierci, podczas których internauci typują jego ofiary. Zaczyna się wyścig z czasem, bo morderca okazuje się godnym przeciwnikiem dla doświadczonego i utalentowanego Edlinga. "Behawiorysta” w niedziele o godz. 21.35, premiera późną jesienią

"Behawiorysta" - pierwszy odcinek w Player.pl TVN Grupa Discovery

Jesień 2023 w TVN - nowości i zmiany

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Po krótkiej przerwie na antenę TVN wraca popularny i kontrowersyjny eksperyment telewizyjny. "Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, w którym przyszli małżonkowie są wybierani przez ekspertów i poznają się dopiero na ślubnym kobiercu. Program może skończyć się happy endem: Aneta i Robert Żuchowscy, uczestnicy 6. sezonu, są już rodzicami. W 9. sezonie pojawią się trzy nowe ekspertki: Julitta Dębska, psycholożka, coach relacji i dyplomowana trenerka rozwoju osobistego; Zuzanna Butryn, psycholożka i terapeutka oraz Hanna Kąkol, coach i dyrektorka zarządzająca w firmie rekrutacyjno-szkoleniowej. Program będzie miał też inną formułę. Już w pierwszych trzech odcinkach poznamy trzy wybrane pary. Każda z nich weźmie ślub. Widzowie będą podpatrywać ich życie małżeńskie oraz pracę ekspertek, które zrobią wszystko, żeby ich wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. "Ślub od pierwszego wejrzenia" we wtorki o godz. 21. 35. Premiera 5 września

"Ślub od pierwszego wejrzenia", sezon 9, zwiastun "Ślub od pierwszego wejrzenia", sezon 9, zwiastun x-news

"Top Model" To już dwunasta edycja, w której mają szansę zaprezentować się osoby marzące o karierze modelki lub modela. Za stołem jurorskim ponownie zasiądą: Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka, natomiast Michał Piróg pomoże uczestnikom w kulisach. W tym sezonie szykują się zmiany. Nagroda pieniężna jest dwukrotnie wyższa niż ostatnio - w tej edycji jest to 200 tys. zł. Inny jest też dzień emisji: "Top Model" będzie można oglądać w sobotnie wieczory (do tej pory był pokazywany w środy). Producenci zapowiadają również, że na mieszkańców domu czeka więcej spektakularnych zadań. W roli gości w pojawią się m.in. czeska top modelka lat 90. Daniela Peštová czy redaktorka naczelna hiszpańskiej edycji "Marie Claire" Magdalena Fraj, a także polskie gwiazdy: Magdalena Boczarska, Maciej Musiał oraz Julia Wieniawa. W roli reżysera filmu modowego zobaczymy Ralpha Kamińskiego. Jurorką w jednym z odcinków będzie Zuza Kołodziejczyk, modelka, która rozpoczęła swoją karierę 10 lat temu od wygrania trzeciej edycji "Top Model". "Top Model" w soboty o godz. 20.00. Premiera 2 września

"Top Model" jesienią w TVN TVN Warner Bros. Discovery

"MasterChef" W 12. sezonie „MasterChefa” do Magdy Gessler, Ani Starmach i Michela Morana na stałe dołączy czwarty juror, Tomasz Jakubiak. Kulinarni eksperci ocenią 14 nowych pretendentów do tytułu MasterChefa. Zwycięzca zgarnie słynną statuetkę, 100 tysięcy złotych i wyda własną książkę kucharską. Gośćmi w programie będą m.in. Ewa Chodakowska (pod jej okiem zawodnicy stworzą potrawy z wykorzystaniem trendu mind food) i Cyril Bosviel, wykładowca w Institut Paul Bocuse w Lyonie i szef kuchni w restauracji Institut Place Bellecour (będzie pokazywał kucharzom, jak przygotować klasyki kuchni polskiej i francuskiej). Najlepsi z najlepszych udadzą się do Francji, gdzie na zamku w Montresorze podadzą wykwintny bankiet dla rodziny Mikołaja Reya, uczestnika pierwszej edycji "MasterChefa". Zawodnicy spotkają się też z wybitnymi szefami kuchni. Wśród gości aż pięciu odcinków wyjazdowych znajdą się Jean Bruno Gosse, Joseph Viola, William Jacquiers, Christian Ernst, Alexandre Mazzia oraz Alexandra Bouvret, która przeprowadzi mistrzowski masterclass najsłynniejszej potrawy burgundzkiej, najlepszej potrawy na świecie według magazynu "Food & Wine", czyli l’oeuf en meurrete (jajko w koszulce z sosem winnym). "MasterChef" w niedziele o godz. 20.00. Premiera 3 września

"MasterChef", sezon 12, zwiastun "MasterChef", sezon 12, zwiastun x-news

"Detektywi" Po dziesięciu latach przerwy wraca lubiany polski paradokument "Detektywi". Pokaże kulisy pracy śledczych, ale też ich osobiste problemy. Producenci zapowiadają, że scenariusze wielu odcinków będą oparte na wydarzeniach, którymi żyła cała Polska. Dawniej w serialowym biurze "Detektywów" pracowali Maciej Friedek i Marzena Fliegel, byli policjanci, oraz Krzysztof Dziób, zawodowy aktor. Tym razem kryminalne zagadki będą rozwiązywać Anna Potaczek i Maciej Dębosz - gwiazdy serialu "W11 - Wydział Śledczy". Potaczek to prawniczka i policjantka, która przez 17 lat kierowała wydziałem operacyjno-dochodzeniowym. Po 22 latach policyjnej służby przeszła na emeryturę. Debosz pracował jako antyterrorysta, brał udział w misjach pokojowych ONZ w Kosowie. Po zakończeniu zdjęć do "W11 - Wydział Śledczy" zagrał epizody w "1800 gramów" i serialach "Papiery na szczęście", "Zakochani po uszy". "Detektywi" do poniedziałku do środy o godz. 16.50. Premiera 4 września

"Detektywi", zwiastun "Detektywi", zwiastun x-news

Autor:joan//mro

Źródło: TVN