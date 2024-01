Nagradzany serial HBO na antenie TVN  

"Czarnobyl" - o czym jest serial

Producent o "Czarnobylu"

Reżyserem serialu jest Johan Renck, producentem i scenarzystą Craig Mazin ("Kac Vegas 3", "The Last of Us"). Ten ostatni na punkcie katastrofy w Czarnobylu długo miał prawdziwą obsesję. - Miałem 15 lat, kiedy doszło do wybuchu, więc przez większość życia nie zajmowała mnie ona za bardzo. Ale kiedy po latach zacząłem czytać, co tam naprawdę się stało, byłem w szoku. To było jak wojna, o której nikt nie opowiedział, a potem się okazało, że przeciwnie - są opowieści. Tylko niewielu je słyszało. Ta myśl zawładnęła mną bez reszty - mówił Mazin serwisowi Vice. Czytał dokumenty, naukowe opracowania i artykuły. W końcu trafił na książkę Aleksijewicz "Czarnobylska modlitwa" (wydaną w Polsce jako "Krzyk Czarnobyla"). To stamtąd pochodzi historia strażaka Wasilija Ignatienki i jego żony Ludmiły. Mazinowi bardzo zależało nie tylko na opowiedzeniu o katastrofie, ale i jak najwierniejszym odtworzeniu detali. Scenograf Luke Hill kopiował więc radzieckie boazerie, tapety, szklanki, dziecięce tornistry czy mundury strażaków. - Chciałem uniknąć komentarzy w stylu: to jest jakieś chore amerykańskie wyobrażenie o tym, jak wyglądało życie w Związku Radzieckim - tłumaczył Mazin w wywiadzie dla Vice.