Nowości serialowe. W rolach głównych silne kobiety

TVN przygotował na wiosnę trzy nowe programy ("Czas na Show. Drag Me Out", "The Traitors. Zdrajcy", "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz") i premiery serialowe. Zobaczymy dwie produkcje, które do tej pory można było oglądać tylko w serwisach streamingowych.

W wiosennej ramówce w TVN obejrzymy "Skazaną 3" i "Odwilż" - dwa polskie seriale, które zdobyły uznanie krytyków i widzów. Pierwszy był dotąd dostępny w Playerze, a drugi w HBO Max. W rolach głównych - silne kobiety.

Czy będzie "Skazana 4"?

"Skazana" to najchętniej oglądana produkcja w historii Playera. Scenariusz pierwszego sezonu powstał na motywach powieści Ewy Ornackiej "Skazana na potępienie". Sezon, który teraz będzie emitowany w TVN, miał premierę w Playerze w listopadzie 2023 roku. W trzecim sezonie sędzia Alicja Mazur nadal siedzi w więzieniu. Jest kilka zwrotów akcji, a do obsady dołączają nowi aktorzy: Gabriela Muskała (Dorota Wójcik), Leszek Lichota (Kraszecki), Marek Kalita (Rabczuk), Wojciech Kalarus (Minister), Monika Obara (Strażniczka Ziętarek) i Barbara Jonak (Anna Rabczuk). Czy będzie "Skazana 4"? Bartosz Konopka, reżyser serialu nominowany w 2010 roku do Oscara ("Nieobecni", "Pod powierzchnią", "W głębi lasu") potwierdził to już jesienią. "Właśnie pracujemy nad 4. sezonem 'Skazanej', będącym finałem produkcji. (...) Będziemy się koncentrować na rozwijaniu wątków z 3. sezonu oraz ciekawym i zaskakującym dla widza zakończeniu produkcji" - powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. W wywiadzie dla serialowa.pl zapewnił, że widzowie będą zadowoleni. "To będzie zwieńczenie wszystkich wątków, takie zakończenie wszystkich pojedynczych historii. Trochę będzie żal odchodzić. 'Skazaną' się świetnie robi, to jest świetny materiał" - powiedział Konopka. CZYTAJ TEŻ: "Skazana 3". Która bohaterka najbardziej nas zaskoczy?

"Odwilż" - czy będzie drugi sezon?

Wiosną na antenie TVN zobaczymy też "Odwilż" - pierwszy polski serial Max Original (w reżyserii Xawerego Żuławskiego), który dotąd można było oglądać w HBO Max. To historia o trzydziestokilkuletniej policjantce, Katarzynie Zawiei (Katarzyna Wajda), która próbuje rozwikłać trudną sprawę kryminalną i jednocześnie uporać się z własnymi problemami. Akcja dzieje się w Szczecinie, na przedwiośniu. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Zawieja, która prowadzi dochodzenie, szybko orientuje się, że w śledztwie nie chodzi wyłącznie o zabójstwo – niedługo przed śmiercią kobieta urodziła dziecko. Pytanie, gdzie ono się znajduje, czy żyje? Poszukiwania niemowlęcia stają się dla bohaterki punktem wyjścia do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim – kobiety w momencie kryzysu po śmierci męża. Pierwszy sezon "Odwilży" debiutował na platformie HBO Max na początku kwietnia 2022 roku. Był nominowany do polskiej nagrody filmowej Orły 2023 w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny. W ubiegłym roku nakręcono zdjęcia do "Odwilży 2". Data premiery nie jest jeszcze znana.

