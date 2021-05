Dziewięć nagród dla TVN Discovery Polska w Hamburgu. Pierwsze miejsca dla dokumentów TVN24

Cała rozmowa z Katarzyną Górniak o tygrysach, które jechały z Włoch do Rosji 24.12 | Reporterka Katarzyna Górniak mówiła we "Wstajesz i wiesz" o historii transportowanych dziesięciu tygrysów, zatrzymanych na polsko-białoruskiej granicy, którą żyła cała Polska. Okazuje się, że zwierzęta wcale nie miały jechać do ZOO w rosyjskim Dagestanie, bo go tam w ogóle nie ma. Najpewniej jechały na śmierć. Reporterka dotarła do ludzi, którzy wysłali tygrysy w podróż i tych, do których miały one jechać i przedstawiła w reportażu "Czarno na białym". tvn24