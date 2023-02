Sztuczna inteligencja "odmłodzi" Toma Hanksa. Robert Zemeckis wykorzysta ją w nowym filmie

Przy pracach nad "Tutaj", nowym filmem Roberta Zemeckisa, użyte zostanie narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Za pomocą najnowszej technologii członkowie obsady, w tym Tom Hanks, zostaną cyfrowo "odmłodzeni" o kilkadziesiąt lat - informuje "The Hollywood Reporter".

Akcja filmu "Tutaj", opartego na wydanym w 1989 roku komiksie Richarda McGuire’a o tym samym tytule, rozgrywa się w jednym pokoju. Toczy się na przestrzeni ponad stu lat, przewijający się przez pomieszczenie mieszkańcy domu ukazani są na różnych etapach swojego życia. Wygląd aktorów wielokrotnie będzie się zmieniał, a standardowa charakteryzacja mogłaby nie zapewniać odpowiedniej autentyczności, dlatego producenci filmu postanowili "odmłodzić" w niektórych scenach członków obsady - w tym wcielających się w główne role Toma Hanksa czy Robin Wright. Zrobią to za pomocą sztucznej inteligencji. W tym celu zaangażowana w produkcję agencja talentów CAA nawiązała współpracę ze znaną przede wszystkim z przygotowywania realistycznych deepfake'ów firmą Metaphysic.

Aktorzy mają zostać "odmłodzeni" za pomocą opracowanego przez nią narzędzia Metaphysic Live. Według przedsiębiorstwa narzędzie to tworzy "fotorealistyczne efekty zmiany twarzy w wysokiej rozdzielczości i efekty odmładzania w czasie rzeczywistym, bez potrzeby dalszego retuszowania lub pracy z efektami wizualnymi". Jak podaje "The Hollywood Reporter", w trakcie prac nad filmem Metaphysic Live będzie "intensywnie" wykorzystywany.

Robert Zemeckis o sztucznej inteligencji

"Zawsze interesowała mnie technologia, która pomaga mi opowiadać historie. Film 'Tutaj' nie udałby się bez aktorów płynnie zmieniających się w młodsze wersje samych siebie. Narzędzie Metaphysic robi to w sposób, który dotychczas był niemożliwy" - wyjaśnił w oświadczeniu przekazanym "The Hollywood Reporter" Robert Zemeckis, twórca filmu. "Po przetestowaniu wszystkich dostępnych obecnie technologii zastępowania twarzy i ich odmładzania, możemy stwierdzić, że to właśnie Metaphysic jest idealnym wyborem dla tego niezwykle wymagającego, emocjonalnego filmu" - dodał w dalszej części oświadczenia reżyser.