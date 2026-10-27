Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Specjalny pokaz serialu "Wśród nocnej ciszy". Od listopada w HBO Max 

|
Serial "Wśród nocnej ciszy" w listopadzie dostępny w HBO Max
Dziennikarze na pokazie "Wśród nocnej ciszy". Serial będzie dostępny w HBO Max
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W wigilijną noc giną trzy młode osoby. Zamiast odpowiedzi zbiorowe milczenie. "Wśród nocnej ciszy" to serial inspirowany wydarzeniami z 1976 roku. Od 13 listopada będzie dostępny w HBO Max.

Mija dokładnie 50 lat od zbrodni, która na zawsze zapisała się w czarnej księdze PRL-u. "Wśród nocnej ciszy" to przejmująca opowieść o zmowie milczenia i ogromnej tragedii. Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, opisanymi w książce Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". W poniedziałek odbył się specjalny pokaz dla dziennikarzy.

- W historii, którą my opowiadamy, ci wszyscy bohaterowie mają swoje pierwowzory, niektórzy nawet żyjące. To jest ukłon z naszej strony, że my bierzemy waszą historię, ale traktujemy ją z szacunkiem - powiedział Tomasz Schuchardt, odtwórca roli prokuratora Kiełczkowskiego.

Jest Wigilia 1976 roku - trzy młode osoby giną pod kołami autokaru. Cała wieś milczy. Nikt nie wie, co się stało, ale młody śledczy i rodzice zmarłych nie wierzą, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek.

- Gram matkę, która straciła wszystko, co miała w życiu. To jest niezwykle silna osoba. Nie położyła się i nie umierała w depresji, ale działała, bo to było jedyne, co ona może swoim dzieciom dać, czyli dowieść prawdy - opowiedziała Magdalena Biegańska, odtwórczyni roli Zdzisławy Kalety.

Magdalena Biegańska we "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka
Magdalena Biegańska we "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka
Źródło zdjęcia: HBO Max

"Czasami wystarczy jeden człowiek"

Pomaga jej w tym niezwykle ambitny i zaangażowany śledczy. W rolę Henryka Maczka wcielił się Jędrzej Hycnar. To on, mimo wielu przeciwności, próbuje wyjaśnić, co stało się w wigilijną noc i dlaczego ci młodzi ludzie zginęli.

Zielone światło daje mu prokurator Kiełczkowski. - Czasami wystarczy jeden człowiek, który może coś zrobić. Cieszę się, że dostałem w moim bohaterze cechę, która to wszystko pcha do przodu, czyli poczucie elementarnej sprawiedliwości - mówił Tomasz Schuchardt.

"Jesteśmy w stanie zrobić straszne rzeczy innym ludziom"

Zbrodnia w Zrębinie na zawsze połączyła mieszkańców wsi. - To jest też opowieść o tym, jak ludzie się boją sprzeciwić czemuś, co wewnątrz uznają za wyższe, ważniejsze, autorytarne - zwróciła uwagę Justyna Wasilewska, która zagrała Irenę Karaś.

Tomasz Schuchardt we "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka
Tomasz Schuchardt we "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka
Źródło zdjęcia: HBO Max

Zdjęcia do produkcji trwały 10 miesięcy. Choć akcja rozgrywa się w PRL-u, to w pewien sposób jest to historia uniwersalna.

Reżyser Jan Holoubek wskazał, że "Wśród nocnej ciszy" to serial o tym, "jak to jest słuchać złego lidera, który namawia nas do zła, który nas przyzwyczaja do zła i je w nas ugruntowuje". - W pewnym momencie okazuje się, że jesteśmy w stanie zrobić straszne rzeczy innym ludziom, dlatego że daliśmy się omamić złym podszeptom - dodał.

W serialu zobaczymy wielu znakomitych aktorów. W rolę sołtysa wsi, traktowanego przez mieszkańców wręcz za króla, wcielił się Łukasz Simlat.

Łukasz Simlat we "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka
Łukasz Simlat we "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka
Źródło zdjęcia: HBO Max

Łukasz Simlat przyznał, że największą wątpliwością było to, czy uda się "zagrać anturaż, koloryt wsi i ludzi, którzy urodzili się jeszcze przed drugą wojną światową". - Chciałbym, żeby widz zobaczył tę fasadę fałszu, żeby zrozumiał, gdzie ona powstała - dodał.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
HBO MaxFIlmy i seriale
Czytaj także:
imageTitle
"Kane zdobywca". Zabrakło mu słów
EUROSPORT
Wierni modlili się w Mekce podczas deszczu
Odbywali umrę w strugach deszczu
METEO
Adam Glapiński
"Niszczy instytucję, która jest nam bardzo w społeczeństwie potrzebna"
Rozmowa Piaseckiego
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu, posłowie ruszyli na urodziny polityka PiS
Patryk Michalski
Zatrzymano 21 osób, w tym 13 nieletnich udostępniających fałszywą aplikację mObywatel
Oszukiwali na aplikację mObywatel, wśród zatrzymanych nieletni
Katowice
Pracownik sklepu podejrzany o kradzież z sejfu
Zatrudnił się w sklepie, dwa dni później ukradł pieniądze z sejfu
WARSZAWA
imageTitle
Ewa Pajor w doborowym towarzystwie. Smutny pierwszy rząd
EUROSPORT
Rosyjski atak na kijów (27.10)
Atak "wymierzony bezpośrednio w miasto". Zełenski apeluje
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump oferuje nagrodę. "Milion dolarów po aresztowaniu i skazaniu"
BIZNES
49 min
pc
Kto jest Dyzmą polskiej polityki? "Jedno nazwisko"
Kultura polityczna
Przymrozki
Lodowaty poranek. Termometry pokazały poniżej zera
METEO
telefon, bankomat, smartfon
Ostrzeżenie przed oszustami. W wiadomościach podszywają się pod dużą firmę
BIZNES
Wybory w Izraelu
Masowe powroty do kraju. Chcą zagłosować w wyborach
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Te wszystkie wypowiedzi nie biorą się znikąd"
Tak jest
25 min
Hotel cnb repo
Jedna władza kupiła hotel, druga chce go sprzedać. "Większy problem niż afera wyborów kopertowych"
Czarno na białym
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Zawieszenie broni weszło w życie. "Wywiązujemy się z ustaleń"
Świat
Bilboard wyborczy z wizerunkami Benjamina Netanjahu oraz Gadiego Eisenkota
Chce przejąć stery w Izraelu. "Jest przeciwieństwem Netanjahu"
Monika Winiarska
GettyImages-2215514595
Orban do ONZ, zawieszenie broni w Ołeszkach, kto za Pełczyńską-Nałęcz
Warto wiedzieć
imageTitle
Anglicy świętują. Harry Kane zdobywcą Złotej Piłki
Najnowsze
Lamine Yamal
Dla kogo Złota Piłka? Wszystkie wyniki plebiscytu
EUROSPORT
imageTitle
Pajor otarła się o Złotą Piłkę
EUROSPORT
Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów
Zmasowany atak balistyczny na Kijów. Są ranni
Świat
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Pełczyńska-Nałęcz w Rozwoju Plus? Morawiecki odpowiedział
Polska
Donald Trump
Trump: wyglądało to jak kolejne sfałszowane wybory
Świat
Lotnisko Chopina
"Smoczyce" na największym lotnisku w Polsce. Zmiany przy kontroli
BIZNES
Mężczyzna ruszył z siekierą na policjantów
Ruszył z siekierą na policjantów. Nagranie
WARSZAWA
Oslo
Brak telefonów i internetu. Ogólnokrajowa akcja
BIZNES
Księżyc oczami załogi misji Artemis II
"Nowy wyścig kosmiczny". NASA przyspiesza tempo
METEO
shutterstock_1751459348
Nawet 60 tysięcy pracowników może odejść z giganta
BIZNES
Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski: Nawrocki łamie konstytucję świadomie
Kropka nad i
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica