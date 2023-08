Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2023. Wspaniałe muzyczne momenty, morze telewizyjnych niespodzianek

Top of the Top Sopot Festival 2023 od poniedziałku rozbrzmiewa w słynnej Operze Leśnej. Trzeci wieczór wypełniony został wspaniałymi momentami, bo tak zatytułowano dwuczęściowy koncert. Na zgromadzoną publiczność i widzów TVN czekały nie tylko muzyczne niespodzianki.

To już przedostatni wieczór tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Środowy wieczór odbył się pod hasłem #GREAT MOMENTS, czyli "wspaniałe momenty". Wspominano najpiękniejsze momenty z dotychczasowej historii festiwalu. Ale nie tylko. W trakcie koncertu zaprezentowane zostały nowości, jakie pojawią się w jesiennej ofercie programowej TVN Warner Bros. Discovery. Gospodarzami trzeciego dnia festiwalu byli: Agnieszka Woźniak-Starak, Olivier Janiak, Dorota Wellman i Marcin Prokop.

Top of the Top Sopot Festvial 2023. Morze muzycznych gwiazd

Muzyczny wieczór podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich nosiła podtytuł "Wszystkie wymiary muzyki", druga - "Wszystkie wymiary rozrywki". Koncert otworzyła Agnieszka Chylińska piosenkami "Jest nas więcej", "Drań" oraz "Królowa łez".

Agnieszka Chylińska PAP/Andrzej Jackowski

Po Chylińskiej scenę przejął Wiktor Dyduła, który swoją muzyczną karierę rozpoczął w ubiegłym roku. Wokalista najpierw zaśpiewał swoje dwa przeboje "Koło fortuny" oraz "Pal licho!". Następnie w duecie z Małgorzatą Ostrowską wykonał legendarny numer "Meluzyna" w zupełnie nowej aranżacji. Słynna piosenkarka solowo zaśpiewała jeszcze "Gołębi puch" z płyty "Anatomia" grupy Lombard.

Wiktor Dyduła i Małgorzata Ostrowska PAP/Andrzej Jackowski

Emocje podgrzała Reni Jusis, która w tym roku świętuje 20-lecie premiery krążka "Trans Misja". To właśnie z tej płyty pochodzą przeboje, które zaśpiewała w Operze Leśnej. Najpierw piosenkę "Kiedyś cię znajdę", w trakcie której dołączyła do niej Kayah, następnie "It's Not Enough". W tym drugim numerze na scenie pojawiła się natomiast Mery Spolsky.

Reni Jusis i Kayah PAP/Andrzej Jackowski

Po krótkiej przerwie sopocką scenę zawładnęła Nosowska piosenką "Przytomna", pochodzącą z jej najnowszej płyty "Degengrolada". Następnie zaśpiewała legendarny numer z repertuaru Kultu "Arahja". Natomiast Julia Wieniawa zaśpiewała "Nie muszę" oraz "Omamy".

Julia Wieniawa PAP/Andrzej Jackowski

Sopocka publiczność entuzjastycznie przyjęła Urszulę, która przypomniała swoje hity "Dmuchawce, latawce, wiatr", "Rysa na szkle" oraz "Konik na biegunach". Po słynnej wokalistce przyszedł czas na zespół Sorry Boys z piosenką "Moje kochanie".

Urszula PAP/Andrzej Jackowski

Pierwszą część środowego koncertu zamknął Oskar Cyms piosenką "Niech mówią".

Top of the Top Sopot Festival 2023. Wszystkie wymiary rozrywki

Drugą część koncertowego wieczoru otworzył pokaz mody, w którym wzięli udział uczestnicy i uczestniczki "Top Model".

Po krótkim show zwiastującym nowy sezon programu na scenie pojawiła się Natalia Nykiel, która w tym roku świętuje dziesięciolecie kariery artystycznej. Piosenkarka zaśpiewała "Bądź duży", "Error", najnowszy singiel "Bye Bye" oraz "Spokój" ze swojej drugiej płyty.

Natalia Nykiel PAP/Andrzej Jackowski

Następnie katowicka grupa Feel w towarzystwie piosenkarki Clödie wykonała swoją wersję nieśmiertelnego hitu zespołu Mr Zoob "Mój jest ten kawałek podłogi" oraz własny hit "Pokaż na co cię stać" z 2007 roku.

Feel PAP/Andrzej Jackowski

Po katowickim zespole na scenie w tanecznej oprawie pojawiła się Martyna Wojciechowska.

Natalia Szroeder natomiast zachwyciła wykonaniem "Powinnam?" i bardzo ciekawą aranżacją "Voyage, Voyage" z repertuaru Desireless.

Natalia Szroeder PAP/Andrzej Jackowski

Natalia Kukulska zaśpiewała piosenki z początków swojej dorosłej kariery scenicznej - "Decymy" z 2003 roku oraz "W biegu" z 1997 roku.

Natalia Kukulska PAP/Andrzej Jackowski

Kuba Wojewódzki - "właściciel najsłynniejszej skórzanej kanapy w Polsce", jak zapowiedziała go Wellman - dumnie wkroczył na scenę z ważną informacją. "Król TVN-u" zaprosił widzów i widzki na przerwę reklamową.

Kuba Wojewódzki PAP/Andrzej Jackowski

Po przerwie przed publicznością pojawił się gospodarz polskiej edycji "Milionerów" - Hubert Urbański.

W tej części koncertu jako pierwszy zaśpiewał Ralph Kaminski. Wokalista wykonał "Morze" oraz słynną piosenkę z repertuaru Ireny Santor "Już nie ma dzikich plaż". Swój występ zakończył kawałkiem "2009".

Następnie Ewelina Lisowska zaśpiewała nieśmiertelny przebój Glorii Gaynor "I Will Survive". Po niej grupa Emo - czyli Patryk Kumór i Dominik Buczkowski - wykonała utwór "Letni deszcz".

Koncert zamknął niecodzienny duet - Kayah i Michał Szpak (jako Jowiszja) - w piosence "Sweet Dreams (Are Made of This)".

