Piotr Metz odchodzi z Trójki. "Nie mogę zaakceptować takich SMS-ów jak ten"

Najnowsza piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" - nawiązująca do wizyty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu w rocznicę katastrofy smoleńskiej mimo obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią - zadebiutowała w piątek od razu na pierwszym miejscu 1998. notowania Listy Przebojów Trójki. Informacja o tym szybko zniknęła jednak ze stron państwowego radia. Jego kierownictwo początkowo twierdziło, że "został złamany regulamin", a "redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu głosowania". Później pojawiły się zarzuty, że kolejność na liście została zmanipulowana . W związku z tym z pracy w rozgłośni zrezygnował szereg dziennikarzy, w tym wieloletni prowadzący Listę Przebojów Marek Niedźwiecki.

Podobną decyzję podjął we wtorek dyrektor muzyczny Trójki Piotr Metz. Na nagraniu opublikowanym na profilu społecznościowym dziennikarki TVN24 Moniki Olejnik powiedział: - Najnormalniej w świecie uznałem, że nie mogę zaakceptować sposobu zarządzania ludźmi, sposobu traktowania ludzi, tak jak Marka Niedźwieckiego ostatnio. No i takich SMS-ów jak ten.

Następnie Metz pokazał do kamery smartfona, na którego ekranie można było przeczytać wiadomość: "Piotrze, dopilnuj aby piosenka o ktorej rozmawialismy nie byla na Antenie" (pisownia oryginalna). Widać też, że SMS został przysłany w sobotę o godzinie 2.52 w nocy. Nadawca wiadomości widnieje w telefonie Metza jako "T Kowalczewski" - tak brzmi nazwisko i inicjał imienia dyrektora i redaktora naczelnego Trójki Tomasza Kowalczewskiego. Na ekranie widać też, że z tego numeru dziennikarz Trójki otrzymywał też inne wiadomości - zarówno wcześniej, jak i później.

SMS ze smartfona do Piotra Metza

SMS ze smartfona do Piotra Metza Facebook/MonikaOlejnik

"To nieprawda, że wprowadzono piosenkę spoza listy"

O istnieniu takiego SMS-a wspomniał wcześniej, w liście do dyrektora i pracowników Trójki, dziennikarz Bartosz Gil, pracujący przy anulowanym notowaniu LP3 . Gil w liście opowiedział także na zarzuty manipulowania głosami.

"Nie wydarzyło się nic wyjątkowego podczas ostatniego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego, które wygrał Kazik. Wyjątkowe rzeczy zaczęły się dziać dopiero tuż po nim, czyli od Pańskiego telefonu do Piotra Metza z prośbą o "zrobienie czegoś z tym Kazikiem", a następnie po drugiej w nocy wiadomości z prośbą 'Piotrze, dopilnuj aby piosenka o ktorej rozmawialismy nie byla na Antenie'" - napisał Gil.

"To nieprawda, że wprowadzono piosenkę spoza listy. Gdyż nigdy nie było żadnej listy, z której piosenki są dodawane do zestawu do głosowania. Ich wybór był autonomiczną decyzją Marka Niedźwieckiego. Piosenka Kazika, jak wiele innych jego wcześniejszych, także się w tym zestawie znalazła. Pilni archiwiści, sercem oddani audycji słuchacze, którzy muszą przeżywać teraz trudne chwile, pewnie potwierdzą, że wiele jego piosenek znajdowało drogę na szczyt" - wyjaśnia Gil.