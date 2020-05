Kazik: żądam wycofania piosenki "Twój ból jest lepszy niż mój" z notowania Listy Przebojów Trójki

"W związku z zaistniałą sytuacją żądam wycofania piosenki Kazika 'Twój ból jest lepszy niż mój' z notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego" - czytamy w oświadczeniu Kazimierza Staszewskiego opublikowanym na profilu społecznościowym jego zespołu Kult. To reakcja na unieważnienie piątkowego notowania listy, w którym utwór Kazika zajął pierwsze miejsce.

Rojek: mam nadzieję, że moje stanowisko i innych artystów jest sygnałem do tego, żeby podjęto jakieś zmiany

Rojek: mam nadzieję, że moje stanowisko i innych artystów jest sygnałem do tego, żeby podjęto jakieś zmiany TVN24

Kazik: żądam wycofania piosenki z notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego

Do sytuacji odniósł się we wtorek wykonawca utworu Kazimierz Staszewski, który wydał krótkie oświadczenie. "W związku z zaistniałą sytuacją żądam wycofania piosenki Kazika 'Twój ból jest lepszy niż mój' z notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego" - czytamy w mediach społecznościowych na profilu zespołu Kult, którego liderem jest Staszewski. Do tekstu załączony jest screen ze strony lp3.polskieradio.pl, na którym widać formularz kontaktowy z treścią oświadczenia Kazika.