Harry Styles przekazał sześć i pół miliona dolarów na cele charytatywne. Do kogo trafią pieniądze

Wśród nich znajdują się organizacje zajmujące się m.in. prawami człowieka , prawami reprodukcyjnymi, przemocą związaną z użyciem broni, pomocą humanitarną, prawami dziecka czy środowiskiem, w tym: Planned Parenthood, Physicians for Reproductive Health, Save the Children, Black Minds, Choose Love, Every Town for Gun Safety, Intermission Youth i wiele innych.

Koncerty Harry'ego Styles'a obejrzało ponad 5 mln ludzi

Pochodzący z Wielkiej Brytanii 29-letni piosenkarz znany m.in. z piosenek "As It Was", "Watermelon Sugar" czy "Sign of the Times" rozpoczął trasę koncertową we wrześniu 2021 roku. Przez niemal dwa lata zagrał 173 koncerty, w tym dwa w Polsce - w Krakowie 18 lipca 2022 roku i w Warszawie 2 lipca 2023 roku. Według magazynu Billboard trasa przyniosła zysk o wartości 590 mln dolarów i stała się czwartą najbardziej dochodową trasą koncertową wszech czasów. Na występy Brytyjczyka przybyło łącznie ponad 5 mln ludzi. Ostatni koncert miał miejsce we włoskim Reggio Emilia 22 lipca.