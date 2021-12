Tragiczna inauguracja festiwalu Astroworld. Travis Scott odrzuca zarzuty stawiane w pozwach

Travis Scott nie przyznaje się do stawianych zarzutów, w tym zaniedbania - wynika z dokumentów złożonych przez adwokatów rapera i przekazanych CNN. Po wydarzeniach na festiwalu Astroworld do sądu trafiło ponad 140 pozwów sądowych.

5 listopada w czasie koncertu inauguracyjnego festiwal Astroworld w Houston w stanie Teksas tłum zaczął napierać w kierunku sceny, wybuchła panika. W wyniku obrażeń zmarło 10 osób. Najmłodsza z ofiar miała dziewięć lat, najstarsza - 27. Do tragicznych wydarzeń doszło chwilę po tym, jak na scenę wyszedł raper Travis Scott.

Jak podał we wtorek CNN, do sądów trafiło łącznie ponad 140 pozwów głównie przeciwko współorganizatorowi Travisowi Scottowi i firmom, które stały za organizacją imprezy. Pozywający zarzucają im zaniedbania i chęć zarobienia jak największych pieniędzy.

Prawnicy Travisa Scotta: odrzucamy oskarżenia

Pełnomocnik Scotta przekazał CNN dokumenty, jakie zostały w poniedziałek złożone w sądzie w imieniu rapera i jego wytwórni Cactus Jack Records w odpowiedzi na zarzuty w sześciu pozwach. We wszystkich z nich raper nie czuje się winny.

"Pozwani nie przyznają się do stawianych im oskarżeń" - brzmi stanowisko złożone w dokumentach sądowych, w których zażądano prawomocnego oddalenia pozwów, co spowodowałoby - jak podaje CNN - że oskarżenia w tym zakresie nie mogły być stawiane przed sądem.

Natomiast 20 listopada kancelaria Thomas J. Henry Law złożyła pozew zbiorowy w imieniu ponad 280 uczestników festiwalu przeciwko miedzy innymi Travisowi Scottowi, Drake'owi, Apple Music i firmie Live Nation, w którym domagają się dwóch miliardów zadośćuczynienia za poniesione obrażenia, szkody i poniesione koszty leczenia. Jak przypomina CNN News, łącznie do sądu trafiło ponad 140 pozwów związanych z wydarzeniami podczas Astroworld.

Przedstawiciel ofiar: próba ucieczki od odpowiedzialności jest haniebna

"Pokazuje w portalach społecznościowych, że przeżywa żałobę, jednocześnie spokojnie płaci znanym prawnikom, żeby przekonywali jego ofiary, że nie zasługują na nic więcej niż symboliczną pomoc w kosztach pogrzebów" - ocenił Lassiter. Prawnik nawiązał do informacji, że Scott zobowiązał się do pokrycia kosztów pogrzebów osób, które zginęły w skutek wybuchu paniki w tłumie na jego koncercie.

Benny Agosto Jr, który reprezentuje między innymi Fergusona, ocenił, że to "zbyt wczesny etap", by odrzucać oskarżenia. Agosto jest jednym z wielu prawników, którzy złożyli wniosek do sądu najwyższego Teksasu o konsolidację pozwów w sprawie festiwalu Astroworld w jedną sprawę.