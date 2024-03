"Sukcesja" najlepszym serialem 2023 roku w plebiscycie Top Seriale

"To prawdopodobnie najlepszy serial dekady. I jeden z najlepszych w historii" - stwierdzili organizatorzy plebiscytu Top Seriale, w którym uznano "Sukcesję" za najlepszy serial 2023 roku. Wyróżnione zostały także produkcja HBO "The Last of Us" oraz dostępny na Playerze polski serial "Skazana".

14 marca odbyła się druga gala plebiscytu Top Seriale organizowanego przez Wirtualną Polskę. Plebiscyt ten nagradza seriale z platform streamingowych, zarówno polskie jak i zagraniczne, na podstawie głosów od samych widzów. Zwycięzcy wybrani zostali w ten sposób w łącznie 14 kategoriach, a w kolejnych trzech - Najlepszy polski serial, Najlepszy serial i Najlepszy/a aktor/aktorka - swoich faworytów wybrali ambasadorzy plebiscytu. W

tym roku w gronie ambasadorów znaleźli się: Aleksandra Popławska, Piotr Stramowski, dziennikarka TVN24 Ewelina Witenberg, Maciej Kawulski, Kaja Szafrańska oraz Artur Zaborski.

"Sukcesja" najlepszym serialem 2023 roku

W tegorocznym plebiscycie w kategorii najlepszy serial 2023 roku zwycięzcą okazała się produkcja HBO Original, "Sukcesja". W zeszłym roku premierę miał jej ostatni, czwarty sezon. Serial opowiada o rodzinie Royów, właścicieli Waystar Royco, jednej z największych korporacji medialnych na świecie. Porusza kwestie władzy, polityki, pieniędzy i walki o wpływy.

"Zakończyć serial u szczytu jego popularności to decyzja odważna. Zakończyć go w najlepszy z możliwych sposobów - prawdziwy kunszt" - napisali organizatorzy plebiscytu. "'Sukcesja' była z nami przez zaledwie 4 sezony, ale jakiż to był rollercoaster emocji, jakiż popis aktorskich umiejętności i scenopisarstwa. To prawdopodobnie najlepszy serial dekady. I jeden z najlepszych w historii" - podkreślono.

Nagrody dla "The Last of Us" i "Skazanej"

W plebiscycie wyróżniono także serial "The Last of Us", który został wybrany najlepszym serialem HBO Max. "Kapitalnie napisana, zagrana i wyreżyserowana rzecz, która z szacunkiem podchodzi do materiału źródłowego. 'The Last Of Us' pokazuje, jak powinna wyglądać adaptacja gry wideo" - podkreślili twórcy plebiscytu. Produkcja ta, z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych, była prawdziwym hitem 2023 roku, a HBO pracuje już nad drugim sezonem.

Z kolei najlepszym serialem Playera uznana została "Skazana", której "każdy kolejny sezon to gratka dla fanów talentu Agaty Kuleszy". "Aktorka genialnie wcieliła się w postać sędzi, która niesłusznie trafiła do więzienia. W trzeciej serii główna bohaterka walczy o sprawiedliwość zza krat, stawiając się samemu bezlitosnemu i podstępnemu kierownikowi penitencjarnemu (w tej roli Adam Woronowicz) i robi wszystko, by na odległość zapewnić swojej córce bezpieczeństwo" - przypomniano.

