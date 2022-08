"Jak anioła głos" na nutę AC/DC, premiera singla Margaret. Zbliża się Top of The Top Sopot Festival

Tomasz Organek to jeden z artystów, którzy wystąpią w Operze Leśnej w ramach Top of The Top Sopot Festival. - Jestem wdzięczny losowi, że doprowadził mnie do tego, że mogę występować na takiej samej scenie, co choćby Elton John czy Whitney Houston - powiedział reporterowi TVN24. O festiwalu mówił także Piotr Kupicha z zespołu Feel. - Będą nostalgiczno-wspominkowe elementy, ale przede wszystkim chcemy pokazać żywą materię, którą jesteśmy, żywy zespół - zachęcał. Margaret zapowiedziała, że zaprezentuje fanom Sopocie swój najnowszy singiel.

Top of the Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia. Zgromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki, przyjadą również goście z zagranicy. W tegorocznym programie pierwsze trzy dni to cykl koncertów, ostatniego dnia zaplanowano wieczór komediowy.

Wśród licznej grupy wykonawców znalazł się Tomasz Organek, który wystąpi w ramach trzeciego dnia festiwalu, gdzie zaplanowano koncert #ZAWSZERAZEM. Ma być to muzyczne podziękowanie dla widzów TVN z okazji 25-lecia istnienia stacji. Wieczór został podzielony na dwie części: pierwsza z nich nosi tytuł "Jestem sobą", druga - "To jest Wasz czas". Zaproszone gwiazdy wykonają znane utwory w nowych wersjach w towarzystwie orkiestry.

Organek o występie na sopockiej scenie: naprawdę duży honor

Z Tomaszem Organkiem przed startem festiwalu rozmawiał reporter TVN24 Adrian Mielnik. - Będę czuł olbrzymią satysfakcję, bo grałem już z tą orkiestrą, rok temu, na dwudziestoleciu TVN24, i wiem na co stać tę orkiestrę i Daniela Nosowicza, znakomitego aranżera. Będziemy się dobrze bawić - powiedział.

- Są też poważne sprawy na świecie i o tym nie zapominamy - zaznaczył.

Organek przyznał, że "jest wdzięczny losowi, że doprowadził go do tego, że może występować na takiej samej scenie co choćby Elton John czy Whitney Houston czy inni znakomici artyści, którzy tu wystąpią". - To naprawdę duży honor - zaznaczył.

- Widziałem, że line-up koncertu, przed którym jesteśmy, jest bardzo bogaty - mówił Organek. - Życzę państwu dobrej zabawy, my będziemy się dobrze bawić - podkreślił.

Tomasz Organek TVN24

Kupicha: tego osobiście nie mogę się doczekać

Ze studiem TVN24 łączył się w także Piotr Kupicha z zespołu Feel. - Będą nostalgiczno-wspominkowe elementy, ale przede wszystkim chcemy pokazać żywą materię, którą jesteśmy, żywy zespół. Zaczniemy od mocnego akcentu na początku, bo rozpocznie Nocny Kochanek. Będzie to mocne uderzenie. I Nocny Kochanek, który porusza się w klimatach AC/DC, zagra piosenkę "Jak anioła głos". Ja osobiście nie mogę się na to doczekać - przyznał.

Kupicha: Nocny Kochanek, który porusza się w klimatach AC/DC, zagra "Jak anioła głos". Nie mogę się doczekać TVN24

Margaret: to jak podwiewanie sukienki, dodające powera

Z reporterem TVN24 o występach na sopockiej scenie rozmawiała także Margaret. - Występy z orkiestrą zawsze są niesamowite. To jak podwiewanie sukienki, dodające powera. Nie mogę się doczekać - powiedziała.

Piosenkarka przekazała, że jej marzeniem - które ma się teraz spełnić - było zaśpiewać z Kayah. Margaret zapowiedziała także, że w Sopocie odbędzie się premiera jej najnowszego singla.

Margaret o Top of The Top Sopot Festival: występy z orkiestrą zawsze są niesamowite TVN24

Autor:akw//now

Źródło: TVN24