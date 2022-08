Top of the Top Sopot Festival. Ralph Kaminski: robimy to po to, by ludzie zapominali o rzeczywistości, o troskach

Trwają przygotowania do Top of the Top Sopot Festival, który rozpoczyna się wieczorem. We wtorek w TVN24 artyści Ralph Kaminski i Mezo mówili o swoich emocjach przed koncertami. - Jest duża adrenalina. Czasu na próby jest bardzo mało - przyznał Kaminski. Dodał, że w czasie występu na sopockim festiwalu zaprezentuje nową piosenkę. Mezo zapowiedział z kolei, że jeden ze swoich najpopularniejszych utworów wykona z 17-letnią córką Zuzanną. - Gdy Zuzia się rodziła, to trzy miesiące wcześniej powstała piosenka "Ważne" - przypomniał.

Top of the Top Sopot Festival rozpoczyna się we wtorek wieczorem i potrwa do 19 sierpnia. Zgromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki, przyjadą również goście z zagranicy. W tegorocznym programie pierwsze trzy dni to cykl koncertów, na koniec zaplanowany jest wieczór komediowy COMEDY FEST. W pierwszym dniu festiwalu na scenie Opery Leśnej wystąpią między innymi: Lady Pank, Mrozu, Patrycja Markowska, Kayah, Fisz Emade Tworzywo, Kwiat Jabłoni i Julia Pietrucha.

Kaminski: robimy to po to, żeby dawać ludziom rozrywkę

Jednym z wykonawców, których będzie można zobaczyć na scenie Top of the Top Sopot Festival, będzie Ralph Kaminski.

Artysta w rozmowie z reporterami TVN24 we wtorek opisywał swoje przygotowania do koncertu. - Tutaj jest duża adrenalina. Czasu na próby jest bardzo mało - mówił o festiwalu.

Przyznał, że bardzo docenia miłe słowa, jakie otrzymuje od swoich fanów. - To co robię, jest dla widzów. Robimy to po to, żeby dawać ludziom rozrywkę, żeby przychodzili, zapominali o rzeczywistości, o swoim świecie, o troskach. To jest nasze główne zadanie - powiedział.

Stwierdził też, że kocha występowanie przez publicznością. - Urodziłem się po to, żeby występować przed ludźmi i uwielbiam to. Oczywiście jest stres, szczególnie, jak jest telewizja. Szczególnie, jak jest na żywo. Wszystkie rzeczy mogą się zdarzyć - powiedział. - Jest to bardzo stresujące robić telewizję na żywo, my wszystko gramy na żywo - dodał.

Przyznał również, że głównym motywem jego nowego albumu "Bal u Rafała", który ukaże się 31 sierpnia, jest taniec, więc podczas jego sopockiego koncertu nie zabraknie choreografii. - To bardzo specyficzna choreografia - zaznaczył Ralph Kaminski. Zapowiedział, że pojawi się również nowy utwór.

Mezo wystąpi z córką. "To piosenka z historią"

Na festiwalu pojawi się też Mezo, który wykona utwór "Ważne" ze swoją 17-letnią córką Zuzanną. - Gdy Zuzia się rodziła, to trzy miesiące wcześniej powstała piosenka "Ważne", tak że jest to piosenka już z historią - powiedział.

Dodał, że ten jeden z jego najpopularniejszych utworów powstał bardzo spontanicznie. - Jak ma się dobry flow, dobrą wenę, to po prostu pisze się dobre teksty - wyjaśnił.

- Jestem w Sopocie po raz czwarty - powiedział Mezo. - Przypominam sobie to miejsce, na nowo buduję tę atmosferę, to jest górna półka - ocenił.

- Ja się zawsze stresuję występami taty - przyznała Zuzanna. - Ale wiem, że wszystko zawsze wychodzi dobrze - dodała.

