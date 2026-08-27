Kultura i styl Ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival. Maryla Rodowicz: to będzie sentymentalny powrót Adrian Wróbel |

Maryla Rodowicz o planach na swój występ Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W rozmowie z reporterką TVN24 Martą Ulatowską-Jesse Maryla Rodowicz zapowiedziała, że przygotowała "wielki, letni bal ze wspaniałymi artystami". - Każdy powrót tutaj to jest wielki sentyment dla mnie. Kocham Sopot, kocham Operę Leśną i publiczność - podkreśliła wokalistka.

Rodowicz była też pytana, czy pokaże na scenie swojego "rockowego pazura". - Pokażę wszystkie swoje pazury, wszystkie dziesięć pazurów. Będę śpiewać sześć piosenek i one wszystkie są dynamiczne - odpowiedziała.

Zaznaczyła, że "będzie się działo". - Kreacja mam nadzieję, że się spodoba, będzie zaskakująca. To będzie sentymentalny powrót - mówiła, podpowiadając, że część stylizacji będzie nawiązywała do utworu "Kolorowe jarmarki".

Rodowicz mówiła też, ile razy gościła już w Sopocie. - Ja nie liczę, ale mam fanów, którzy liczą i zadałam im to pytanie. Więc to jest mój 23. festiwal w Sopocie - powiedziała.

Zwróciła się też do artystów, którzy w tym roku walczyli o Bursztynowego Słowika - Zauważyłam, bo oglądałam wszystkie trzy dni, że wszyscy bardzo elegancko się ubrali. Bo to jednak festiwal w Sobociem, kultowa Opera Leśna. Jestem pewna, że bardzo to przeżywają. Dla każdego artysty wyjście tutaj na scenę to jest naprawdę wow - przyznała.

Ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival

Ostatni, czwartkowy dzień festiwalu składa się z dwóch części: "Top of the Rock" oraz "Duety nocy letniej". W pierwszej z nich wystąpią Lady Pank, Perfect & Łukasz Drapała, Małgorzata Ostrowska, Kobranocka, IRA TRIO, Dżem, Mirosław Kalisiewicz, Tomasz Lipiński, Arek Jakubik i Dr. Misio.

W drugiej części zobaczymy Marylę Rodowicz, Zalewskiego, Igora Herbuta, Young Leosię, Zalię, Błażeja Króla, Misię Furtak oraz Natalię Szroeder.

Gospodarzami wieczoru będą Klaudia El Dursi i Mateusz Hładki oraz Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski.

Wspomnienie Stanisława Soyki, Bursztynowy Słowik i magiczny las

Pierwszego dnia festiwalu oddano hołd zmarłemu w ubiegłym roku Stanisławowi Soyce. W koncercie wzięli udział oprócz wokalistów przedstawiciele rodziny zmarłego artysty - wnuczka Nina, syn Kuba oraz bracia Leszek i Ryszard.

Drugiego dnia festiwalu odbył się konkurs o Bursztynowego Słowika. Nagrodę zdobył zespół Kuba i Kuba.

Trzeciego wieczoru scena sopockiego amfiteatru zmieniła się w magiczny las. Były kultowe przeboje Artura Rojka, Katarzyny Nosowskiej, Alicji Majewskiej czy Michała Bajora, ale też muzyczne premiery.