Kultura i styl Wnuczka Stanisława Soyki na scenie w Sopocie. Czy pójdzie w ślady dziadka? Maciej Wacławik |

Koncert "Stanisław Soyka. Absolutnie" w ramach Top of the Top Sopot Festival 2026 Źródło wideo: Top of the Top Sopot Festival 2026/TVN Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski

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"Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest u drzwi" - śpiewał Stanisław Soyka w piosence "Zależy mi", którą sam skomponował i do której napisał słowa. Podczas koncertu "Stanisław Soyka. Absolutnie" w poniedziałek utwór ten wykonali bliscy muzyka: syn Kuba Sojka, bracia Leszek i Ryszard, wnuczka Nina oraz Zbyszek Brysiak, przyjaciel, muzyk, który grał z Soyką przez całe życie.

Rodzina Sojków razem z Czesławem Mozilem, Natalią Grosiak, Januszem Radkiem i Kasią Sienkiewicz wykonała także "Kiedy byłem małym chłopcem" z repertuaru zespołu Breakout. W dalszej części koncertu Nina Sojka i Kasia Sienkiewicz zaśpiewały razem utwór "Są na tym świecie rzeczy".

Wnuczka Stanisława Soyki. Czy Nina pójdzie w ślady dziadka?

Szczególnie wiele komentarzy w sieci wywołał występ wnuczki wielkiego artysty. Co wiadomo o Ninie? Jest jedną z czworga wnucząt Soyki. Czy zamierza pójść w ślady dziadka? - To jest pytanie... Dużo osób mi je zadaje, również z rodziny. Dużo o tym myślałam, również za sprawą mojego dziadka poszłam do szkoły muzycznej na fortepian, więc pewnie kiedyś było takie marzenie, ale odsuwam się troszkę od tego. (...). Oczywiście występowanie na scenie tutaj jest dla mnie ogromną przyjemnością. Zobaczymy, co czas pokaże - mówiła Nina tuż przed występem w krótkim nagraniu zamieszczonym na oficjalnym instagramowym profilu festiwalu.

- Jest to dusza wrażliwa, artystyczna. Jako rodzina kibicujemy dziewczynie żeby szła właściwą drogą - mówił o Ninie przed występem w imieniu rodziny Stanisława Soyki jego młodszy brat, Leszek.

Kasia Sienkiewicz i Nina Sojka podczas koncertu "Stanisław Soyka. Absolutnie" pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2026 Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Wnuczce zmarłego w ubiegłym roku wokalisty zdarzało się muzykować wspólnie z dziadkiem i to od wczesnego dzieciństwa. 25 grudnia 2018 roku Stanisław Soyka zamieścił na Facebooku film ze wspólnego występu świątecznego. "Kolędę 'Gdy śliczna Panna' śpiewa moja ukochana wnuczka Nina" - przekazał Soyka w opisie nagrania.

Koncert "Stanisław Soyka. Absolutnie" był muzycznym hołdem dla wokalisty zmarłego 21 sierpnia 2025 roku. Otworzył on Top of the Top Sopot Festival, który potrwa w tym roku cztery dni. Na fanów dobrej polskiej muzyki czekają jeszcze między innymi koncerty "Otwarta scena", "Opera Leśna w czterech aktach" oraz "Top of the Rock" z udziałem największych gwiazd i znanych zespołów.

Redagował AM