Niespodziewany występ w Sopocie. Influencer zaśpiewał eurowizyjny hit

Kuba Walewski w piosence "Arcade" (fragment) Źródło wideo: TVN Źródło zdj. gł.: TVN

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Top of the Top Sopot Festival 2026 trwa w najlepsze. Drugi dzień wydarzenia to dwa koncerty: "Otwarta scena" oraz konkurs o Bursztynowego Słowika. Gospodarzami pierwszego z nich byli Sandra Hajduk-Popińska oraz Olivier Janiak.

W tej części wieczoru wystąpili między innymi Golec uOrkiestra, Fukaj, Agnieszka Chylińska, Błażej Król oraz Krzysztof Zalewski. W trakcie przygotowań sceny do występu Zalewskiego, duet prowadzących pojawił się wśród publiczności.

Spontaniczny pomysł prowadzących

- Skoro to jest koncert "Otwarta scena", to może my też otworzymy ją dla kogoś do tej pory nieznanego - powiedziała w pewnym momencie Hajduk-Popińska. Janiak zareagował: - Świetny pomysł, zróbmy to od razu. Czy jest wśród państwa ktoś, kto chciałby wystąpić, zadebiutować w Operze Leśnej w Sopocie?

Następnie podeszli do mężczyzny, który podniósł rękę. Miał również ze sobą plakat z napisem: "Mój głos potrzebuje tej sceny".

Kuba Walewski w Operze Leśnej Źródło zdjęcia: TVN

- Nazywam się Kuba Walewski. Jestem twórcą internetowym i makijażystą - przedstawił się mężczyzna. - Wiedziałem, że dzisiaj otwarta scena, więc stwierdziłem, że spróbuję swoich sił. Moi obserwujący namawiali mnie, żebym pokazał się szerszej publiczności - wyjaśnił. Walewski miał ze sobą pendrive z podkładem muzycznym.

Gdy wszystko było gotowe, zaśpiewał piosenkę "Arcade" Duncana Laurence'a. Jest to jeden z największych eurowizyjnych hitów, który zapewnił Holandii zwycięstwo w 2020 roku.