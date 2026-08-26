Kultura i styl Kuba i Kuba z Bursztynowym Słowikiem. "Po takich wyróżnieniach człowiek dostaje wiatru w żagle" Oprac. Ewa Żebrowska |

Kuba i Kuba o zdobyciu Bursztynowego Słowika Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski

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Grupa Kuba i Kuba zdobyła we wtorek Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival za wykonanie utworu "Stygnie lato". "Czasem myślę, że to wszystko mi się śni. Nasze jutro było wczoraj. Na balkonie stygnie lato, a z nim my" - słyszymy w tekście zwycięskiej piosenki. Gdy w środę rano zobaczyli statuetkę dotarło do nich, że ich wielki sukces to jednak nie był sen. O zdobyciu nagrody mówili w TVN24.

Kuba i Kuba z Bursztynowym Słowikiem Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

- Poziom [konkursu - red.] był cudowny i chcielibyśmy podziękować każdemu artyście za cudowne słowa na backstage'u i spędzony czas. Bo naprawdę ta nagroda powinna się należeć każdemu z nas. Bardzo się cieszymy, to było spełnienie naszych marzeń - mówił Jakub Mieczaj.

Jak świętowali? - Standardowo, jak na nas przystało, wzięliśmy naszych fanów pod rękę i siedzieliśmy tutaj na plaży - mówili w TVN24. - Były tańce-hulańce, swawole. Nawet do wody weszliśmy - opowiadali w porannym programie stacji. Sama statuetka została "ochrzczona" w morzu. Bursztynowym Słowikiem są zachwyceni. - Bardzo ostry jest, z ciekawostek - zdradził Mieczaj, trzymając go z ręku. - Jest przepiękny, błyszczy o wiele bardziej na żywo.

Kuba i Kuba Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Jakie mają plany? Nie ukrywają, że czeka ich teraz dużo pracy. - Po takich wyróżnieniach człowiek dostaje wiatru w żagle. Cały czas w zawrotnym tempie idziemy do przodu i mam takie wrażenie, że naprawdę sporo się dzieje - wyjaśniał Jakub Frankowski. Dodał, że grają dużo koncertów, pracują też nad nowym materiałem. - Takie nagrody nas jeszcze bardziej pobudzają. Będziemy działać - zapewnił artysta.

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Grupa Kuba i Kuba. Kim są laureaci Bursztynowego Słowika?

Choć Kuba i Kuba zaczynali jako duet, dziś na scenie występują w piątkę - z dwoma Michałami - Gresztą (klawisze) i Ligęzą (perkusja) oraz Remigiuszem Orłowskim (bas).

Jakub Mieczaj i Jakub Frankowski poznali się w liceum, w Szczecinku, a wspólne nagrywanie zaczęli po 2017 roku. Ogólnopolską popularność przyniósł im udział w programie muzycznym "Must Be The Music". Ich najbardziej znane utwory to "Dość", "Stygnie lato" czy "Wracam sam".

Redagował AM