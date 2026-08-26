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Magia świąt w Sopocie i niespodzianka dla Kuby Badacha

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Kuba Badach
Kuba Badach w piosence "Last Christmas"
Źródło wideo: TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski
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Trwa Top of the Top Sopot Festival 2026. Trzeci wieczór to koncert zatytułowany "Opera Leśna w czterech aktach". Jedną z jego gwiazd był Kuba Badach, który w poniedziałek obchodził 50. urodziny. Z tej okazji jego żona przygotowała niespodziankę, a muzyk swój występ zakończył piosenką "Last Christmas".

Top of the Top Sopot Festival 2026 trwa w najlepsze. W środowy wieczór scena w Operze Leśnej zamieniła się w magiczny las. Wszystko na potrzeby koncertu "Opera Leśna w czterech aktach".

Jedną z jego gwiazd był Kuba Badach, który w poniedziałek obchodził 50. urodziny, o czym poinformował jeden z gospodarzy wieczoru Marcin Prokop. W związku z tym publiczność powitała muzyka na scenie wspólnym odśpiewaniem "Sto lat".

Nie była to jedyna niespodzianka, jaka czekała na niego tego wieczora - po tym, jak zaśpiewał trzy piosenki, Dorota Wellman i Prokop zatrzymali Badacha na scenie, mówiąc, że mają dla niego prezent. Jak się później okazało, żona artysty - Aleksandra Kwaśniewska - przygotowała dla niego specjalny urodzinowy utwór, którzy nagrali przyjaciele i znajomi Badacha. Na nagraniu można było zobaczyć między innymi Andrzeja Piasecznego, Natalię Kukulską, Marylę Rodowicz oraz muzyków, z którymi Badach na co dzień gra. Artysta wyglądał na wyraźnie poruszonego.

Bożonarodzeniowa atmosfera w Operze Leśnej

Następnie Prokop zwrócił się do publiczności: - Państwo widzą choinki, prawda?

- Widzą choinki. Z czym wam się kojarzą choinki? Ktoś krzyczy: "panie na prawo, panowie na lewo".. Nie z tym.  Święta, proszę państwa, święta. My w TVN lubimy być pierwsi ze wszystkim, dlatego już teraz celebrujemy święta [Bożego Narodzenia - red.]. A Kuba Badach musi się w tym odnaleźć - stwierdził Prokop.

Z różnych stron sceny pojawiło się białe konfetti, imitujące śnieg, a muzycy zaczęli grać piosenkę grupy Wham! "Last Christmas". Badach założył bożonarodzeniowy sweter i w świetnym stylu wykonał jedną z najpopularniejszych piosenek świątecznych świata.

Kuba Badach
Kuba Badach
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MuzykaFestiwaleSopot
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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