Kultura i styl Maciej Stuhr o znajomości ze Stanisławem Soyką. Doprowadził publiczność do łez Maciej Wacławik |

Koncert "Stanisław Soyka. Absolutnie" w ramach Top of the Top Sopot Festival 2026 Źródło wideo: Top of the Top Sopot Festival 2026/TVN Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski

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Maciej Stuhr był jednym z artystów, którzy w poniedziałkowy wieczór wystąpili w koncercie "Stanisław Soyka. Absolutnie". Aktor wyszedł na scenę Opery Leśnej z gitarą, by wspólnie z Kubą Badachem wykonać utwór "Absolutnie nic". Po występie przywitał się z sopocką publicznością opowiadając historię swojej znajomości ze Stanisławem Soyką.

- Pozwólcie powiedzieć dwa słowa o moim zupełnie unikalnym doświadczeniu bycia prawdziwym fanem. Były lata dziewięćdziesiąte, ja byłem nastolatkiem i miałem jednego wielkiego mistrza, idola. Był nim Stanisław Soyka - rozpoczął Stuhr.

"Jedyne, co umiałem grać, to piosenki Staszka Soyki"

Aktor wyznał, że miał całą dyskografię wokalisty, ustawiał się w kolejkach po jego autografy, poszukiwał niepublikowanych nagrań. - Jeździłem na koncerty po całej Polsce za nim, a ponieważ byłem po szkole muzycznej, uczyłem się grać i umiałem prawie wszystkie piosenki zaśpiewać i zagrać - kontynuował.

Maciej Stuhr podczas koncertu "Stanisław Soyka. Absolutnie" pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2026 Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Jak dodał, w końcu ośmielił się zagrać Soyce jeden z utworów z jego repertuaru. Tak zaczęła się znajomość, której owocem była słynna kabaretowa parodia wokalisty w wykonaniu Stuhra. Aktor zaznaczył, że "nie wynikała ona ze złośliwości, tylko z wielkiej, wielkiej miłości". - Przyszedłem do kabaretu i jedyne, co umiałem grać, to piosenki Staszka Soyki. Ponieważ tak bardzo chciałem być Staszkiem Soyką, zostałem nim w kabarecie. I chcę wam powiedzieć, że jestem dumny, że mogę tu dziś być. To dla mnie bardzo wiele znaczy i Stachu, wiem, że słuch miałeś świetny, więc słyszysz tych ludzi, którzy przyszli tu, bo cię kochają - powiedział artysta, otrzymując brawa.

Maciej Stuhr przypomniał jeden ze swoich występów kabaretowych krótko po śmierci Stanisława Soyki w ubiegłym roku. Pisząc o swym zamiłowaniu do jego twórczości podkreślił na Facebooku: "Ja po prostu chciałem być Soyką, o czym wiedziała cała rodzina i wszyscy sąsiedzi, gdyż przez parę lat CODZIENNIE wracając ze szkoły rzucałem tornister w kąt, siadałem przy pianinie, włączałem płytę i grałem cały koncert Stacha razem z nim, przesiadając się w trakcie oczywiście na gitarę".

W dalszej części koncertu "Stanisław Soyka. Absolutnie" aktor zasiadł do fortepianu, by wykonać "Tears In Heaven" - przebój Erica Claptona, który w wersji Soyki znalazł się na płycie "Tribute to Eric Clapton". Stuhr otrzymał owacje na stojąco, a w oczach niektórych można było zobaczyć łzy. "Popłakałam się, takie to było szlachetne muzycznie i estetycznie. Chapeau bas!" - skomentowała występ użytkowniczka platformy X.

Muzyczny hołd dla Stanisława Soyki

Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia 2025 roku, na krótko przed planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. Wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, znany z takich przebojów jak "Tolerancja" czy "Cud niepamieci", miał 66 lat.

Podczas koncertu "Stanisław Soyka. Absolutnie" utwory muzyka wykonała plejada gwiazd polskiej sceny oraz jego krewni. Publiczność zgromadzona w Operze Leśnej kilkukrotnie mogła usłyszeć archiwalne wypowiedzi Soyki. Artystom śpiewającym piosenki z jego repertuaru towarzyszyła Grott Orkiestra.

Redagował AM