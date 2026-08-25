Bursztynowy Słowik przyznany. Kto zachwycił w Sopocie

Grupa Kuba i Kuba z Bursztynowym Słowikiem 2026 Źródło wideo: TVN Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski

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Drugi wieczór Top of the Top Sopot Festival to dwa koncerty - "Otwarta scena" oraz konkurs o Bursztynowego Słowika.

Do tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowało się osiem piosenek:

"Były momenty" Kasia Sienkiewicz,

"W to mi graj" Ania Karwan,

"Stygnie lato" Kuba i Kuba,

"Sunshine" Oceana,

"Size Plus" Jovi,

"Ile snów nam zostało" Natalia Muianga,

"Wracam" Jeremi Sikorski,

"Zostań" Emo i Sarsa.

Bursztynowy Słowik 2026 Jury Bursztynowego Słowika 2026: Smolik, Katarzyna Nosowska i L.U.C. Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Kasia Sienkiewicz Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Ania Karwan Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Kuba i Kuba Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Oceana Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Natalia Muianga Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Jovi Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Jeremi Sikorski Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Emo i Sarsa Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Żabson Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Po wszystkich występach, w przerwie na głosowanie, scenę przejął Żabson. Raper w Operze Leśnej wykonał "Puerto Bounce", "Sopot" (z gościnnym udziałem Hellfielda i grupy Crackhouse) oraz "Floyd Mayweather". Na koniec seta wspólnie z publicznością zaśpiewał "Sto lat" dla swojej oglądającej występ z widowni mamy.

Do kogo trafił Bursztynowy Słowik? Najpierw swoimi głosami podzielili się jurorzy. W tym roku występy oceniali Katarzyna Nosowska, L.U.C. oraz Smolik. Każdy z nich wskazał trójkę najlepszych, przyznając odpowiednio 6, 7 i 8 punktów. Po tym głosowaniu podium wyglądało następująco: Ania Karwan (24 punkty), Kuba i Kuba (21 punktów) i Jovi (16 punktów). Po zsumowaniu głosów publiczności w pierwszej trójce znaleźli się: Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz oraz Ania Karwan.

Ostateczne wyniki ogłosiły prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim i prezes TVN Kasia Kieli - Bursztynowego Słowika 2026 zdobył zespół Kuba i Kuba.

W poprzednich edycjach Top of the Top Sopot Festival nagroda trafiła w ręce między innymi Dawida Kwiatkowskiego za piosenkę "Bez Ciebie" (2021 r.), Michała Szpaka za "24na7" (2022 r.), grupy Kwiat Jabłoni za "Od nowa" (2023 r.), Oskara Cymsa za "Cały czas" (2024 r.) i Carli Fernandes za "Co, jeśli?" (2025 r.).

Koncert "Otwarta scena" Sandra Hajduk-Popińska i Olivier Janiak Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Golec uOrkiestra i Fukaj Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Organek Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Błażej Król Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Krzysztof Zalewski Źródło zdjęcia: PAP Natalia Grosiak (Mikromusic) Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Agnieszka Chylińska Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Blue Cafe Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski Smolik Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Otwarta scena i plejada polskich sław

W pierwszej części wieczoru - podczas koncertu "Otwarta scena" - wybrzmiały hity plejady polskich gwiazd. Zaczęła grupa Golec uOrkiestra przebojem "Crazy is my life". Dołączył do nich Fukaj - wspólnie wykonali piosenkę "Zabiorę cię tam", którą młody raper nagrał w tym roku w duecie z Vito Bambino.

Golec uOrkiestra i Fukaj Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Po tym nieoczywistym występie na scenie pojawiła się grupa Organek, która przypomniała piosenki "Wiosna" i "Walcz".

Organek Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Sopocka publiczność bardzo ciepło przyjęła Błażeja Króla. Jeden z czołowych przedstawicieli polskiej sceny razem ze swoim zespołem zaśpiewał "Miałem już nie tańczyć" oraz "Te smaki i zapachy".

Błażej Król "Miałem już nie tańczyć" (fragment) Źródło: TVN

Kiedy scena była przygotowywana do kolejnego występu, prowadzący - Sandra Hajduk-Popińska i Olivier Janiak - pojawili się wśród publiczności. Hajduk-Popińska rzuciła pomysł, żeby ktoś z spróbował swoich sił, co Janiak od razu podchwycił.

Kuba Walewski w piosence "Arcade" (fragment) Źródło: TVN

W efekcie młody mężczyzna z plakatem "Mój głos potrzebuje tej sceny" dostał szansę, żeby zaśpiewać przed publicznością w Operze Leśnej. Okazał się nim być popularny influencer i makijażysta Kuba Walewski. Zaśpiewał "Arcade" z repertuaru Duncana Laurence'a - czyli zwycięską piosenkę z Eurowizji 2020.

Krzysztof Zalewski "Annuszka" (fragment piosenki) Źródło: TVN

Po tym spontanicznym występie scenę przejął Krzysztof Zalewski. Zaprezentował fragment swojego "Solo Act" - jednoosobowego projektu, w ramach którego na żywo gra na kilku instrumentach. Wykonał "Annuszkę" i brawurową wersję jednego z największych hitów Beyonce "Halo".

Krzysztof Zalewski "Halo" (fragment piosenki) Źródło: TVN

Sopocką publiczność maksymalnie rozpaliła Agnieszka Chylińska. Wokalistka zachwyciła widownię hitami "Królowa łez" oraz "Kiedyś do Ciebie wrócę".

Agnieszka Chylińska Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Chociaż zespół Mikromusic istnieje od 24 lat, to dopiero we wtorkowy wieczór zadebiutował na deskach sceny Opery Leśnej. Usłyszeliśmy "Tak mi się nie chce" oraz "Takiego chłopaka".

Natalia Grosiak (Mikromusic) Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Natomiast grupa Blue Cafe przyjęła zaproszenie, by zaśpiewać składankę utworów z repertuaru Marka Grechuty. W październiku tego roku przypada 20. rocznica śmierci jednego z największych przedstawicieli polskiej muzyki. Podczas wtorkowego koncertu wybrzmiały "Wiosna - ach to ty", "Korowód" oraz "Dni, których nie znamy".

Blue Cafe Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Koncert "Otwarta scena" zamknął duet Smolik / Kev Fox, którzy wykonali "Run" oraz "Move honey".

Smolik Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski