Bursztynowy Słowik przyznany. Kto zachwycił w Sopocie
Drugi wieczór Top of the Top Sopot Festival to dwa koncerty - "Otwarta scena" oraz konkurs o Bursztynowego Słowika.
Do tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowało się osiem piosenek:
- "Były momenty" Kasia Sienkiewicz,
- "W to mi graj" Ania Karwan,
- "Stygnie lato" Kuba i Kuba,
- "Sunshine" Oceana,
- "Size Plus" Jovi,
- "Ile snów nam zostało" Natalia Muianga,
- "Wracam" Jeremi Sikorski,
- "Zostań" Emo i Sarsa.
Po wszystkich występach, w przerwie na głosowanie, scenę przejął Żabson. Raper w Operze Leśnej wykonał "Puerto Bounce", "Sopot" (z gościnnym udziałem Hellfielda i grupy Crackhouse) oraz "Floyd Mayweather". Na koniec seta wspólnie z publicznością zaśpiewał "Sto lat" dla swojej oglądającej występ z widowni mamy.
Do kogo trafił Bursztynowy Słowik? Najpierw swoimi głosami podzielili się jurorzy. W tym roku występy oceniali Katarzyna Nosowska, L.U.C. oraz Smolik. Każdy z nich wskazał trójkę najlepszych, przyznając odpowiednio 6, 7 i 8 punktów. Po tym głosowaniu podium wyglądało następująco: Ania Karwan (24 punkty), Kuba i Kuba (21 punktów) i Jovi (16 punktów). Po zsumowaniu głosów publiczności w pierwszej trójce znaleźli się: Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz oraz Ania Karwan.
Ostateczne wyniki ogłosiły prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim i prezes TVN Kasia Kieli - Bursztynowego Słowika 2026 zdobył zespół Kuba i Kuba.
W poprzednich edycjach Top of the Top Sopot Festival nagroda trafiła w ręce między innymi Dawida Kwiatkowskiego za piosenkę "Bez Ciebie" (2021 r.), Michała Szpaka za "24na7" (2022 r.), grupy Kwiat Jabłoni za "Od nowa" (2023 r.), Oskara Cymsa za "Cały czas" (2024 r.) i Carli Fernandes za "Co, jeśli?" (2025 r.).
Otwarta scena i plejada polskich sław
W pierwszej części wieczoru - podczas koncertu "Otwarta scena" - wybrzmiały hity plejady polskich gwiazd. Zaczęła grupa Golec uOrkiestra przebojem "Crazy is my life". Dołączył do nich Fukaj - wspólnie wykonali piosenkę "Zabiorę cię tam", którą młody raper nagrał w tym roku w duecie z Vito Bambino.
Po tym nieoczywistym występie na scenie pojawiła się grupa Organek, która przypomniała piosenki "Wiosna" i "Walcz".
Sopocka publiczność bardzo ciepło przyjęła Błażeja Króla. Jeden z czołowych przedstawicieli polskiej sceny razem ze swoim zespołem zaśpiewał "Miałem już nie tańczyć" oraz "Te smaki i zapachy".
Kiedy scena była przygotowywana do kolejnego występu, prowadzący - Sandra Hajduk-Popińska i Olivier Janiak - pojawili się wśród publiczności. Hajduk-Popińska rzuciła pomysł, żeby ktoś z spróbował swoich sił, co Janiak od razu podchwycił.
W efekcie młody mężczyzna z plakatem "Mój głos potrzebuje tej sceny" dostał szansę, żeby zaśpiewać przed publicznością w Operze Leśnej. Okazał się nim być popularny influencer i makijażysta Kuba Walewski. Zaśpiewał "Arcade" z repertuaru Duncana Laurence'a - czyli zwycięską piosenkę z Eurowizji 2020.
Po tym spontanicznym występie scenę przejął Krzysztof Zalewski. Zaprezentował fragment swojego "Solo Act" - jednoosobowego projektu, w ramach którego na żywo gra na kilku instrumentach. Wykonał "Annuszkę" i brawurową wersję jednego z największych hitów Beyonce "Halo".
Sopocką publiczność maksymalnie rozpaliła Agnieszka Chylińska. Wokalistka zachwyciła widownię hitami "Królowa łez" oraz "Kiedyś do Ciebie wrócę".
Chociaż zespół Mikromusic istnieje od 24 lat, to dopiero we wtorkowy wieczór zadebiutował na deskach sceny Opery Leśnej. Usłyszeliśmy "Tak mi się nie chce" oraz "Takiego chłopaka".
Natomiast grupa Blue Cafe przyjęła zaproszenie, by zaśpiewać składankę utworów z repertuaru Marka Grechuty. W październiku tego roku przypada 20. rocznica śmierci jednego z największych przedstawicieli polskiej muzyki. Podczas wtorkowego koncertu wybrzmiały "Wiosna - ach to ty", "Korowód" oraz "Dni, których nie znamy".
Koncert "Otwarta scena" zamknął duet Smolik / Kev Fox, którzy wykonali "Run" oraz "Move honey".