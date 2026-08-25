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Bursztynowy Słowik przyznany. Kto zachwycił w Sopocie

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Kuba i Kuba
Grupa Kuba i Kuba z Bursztynowym Słowikiem 2026
Źródło wideo: TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski
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Grupa Kuba i Kuba zdobyła Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival. Podczas drugiego dnia festiwalu wystąpili między innymi Krzysztof Zalewski, Błażej Król, Agnieszka Chylińska oraz zespół Mikromusic.

Drugi wieczór Top of the Top Sopot Festival to dwa koncerty - "Otwarta scena" oraz konkurs o Bursztynowego Słowika.

Do tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowało się osiem piosenek:

  • "Były momenty" Kasia Sienkiewicz,
  • "W to mi graj" Ania Karwan,
  • "Stygnie lato" Kuba i Kuba,
  • "Sunshine" Oceana,
  • "Size Plus" Jovi,
  • "Ile snów nam zostało" Natalia Muianga,
  • "Wracam" Jeremi Sikorski,
  • "Zostań" Emo i Sarsa.
Bursztynowy Słowik 2026
Jury Bursztynowego Słowika 2026: Smolik, Katarzyna Nosowska i L.U.C.
Jury Bursztynowego Słowika 2026: Smolik, Katarzyna Nosowska i L.U.C.
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Kasia Sienkiewicz
Kasia Sienkiewicz
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Ania Karwan
Ania Karwan
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Kuba i Kuba
Kuba i Kuba
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Oceana
Oceana
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Natalia Muianga
Natalia Muianga
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Jovi
Jovi
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Jeremi Sikorski
Jeremi Sikorski
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Emo i Sarsa
Emo i Sarsa
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Żabson
Żabson
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski
Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Po wszystkich występach, w przerwie na głosowanie, scenę przejął Żabson. Raper w Operze Leśnej wykonał "Puerto Bounce", "Sopot" (z gościnnym udziałem Hellfielda i grupy Crackhouse) oraz "Floyd Mayweather". Na koniec seta wspólnie z publicznością zaśpiewał "Sto lat" dla swojej oglądającej występ z widowni mamy.

Do kogo trafił Bursztynowy Słowik? Najpierw swoimi głosami podzielili się jurorzy. W tym roku występy oceniali Katarzyna Nosowska, L.U.C. oraz Smolik. Każdy z nich wskazał trójkę najlepszych, przyznając odpowiednio 6, 7 i 8 punktów. Po tym głosowaniu podium wyglądało następująco: Ania Karwan (24 punkty), Kuba i Kuba (21 punktów) i Jovi (16 punktów). Po zsumowaniu głosów publiczności w pierwszej trójce znaleźli się: Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz oraz Ania Karwan.

Ostateczne wyniki ogłosiły prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim i prezes TVN Kasia Kieli - Bursztynowego Słowika 2026 zdobył zespół Kuba i Kuba.

W poprzednich edycjach Top of the Top Sopot Festival nagroda trafiła w ręce między innymi Dawida Kwiatkowskiego za piosenkę "Bez Ciebie" (2021 r.), Michała Szpaka za "24na7" (2022 r.), grupy Kwiat Jabłoni za "Od nowa" (2023 r.), Oskara Cymsa za "Cały czas" (2024 r.) i Carli Fernandes za "Co, jeśli?" (2025 r.).

Koncert "Otwarta scena"
Sandra Hajduk-Popińska i Olivier Janiak
Sandra Hajduk-Popińska i Olivier Janiak
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Golec uOrkiestra i Fukaj
Golec uOrkiestra i Fukaj
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Organek
Organek
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Błażej Król
Błażej Król
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Krzysztof Zalewski
Krzysztof Zalewski
Źródło zdjęcia: PAP
Natalia Grosiak (Mikromusic)
Natalia Grosiak (Mikromusic)
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Agnieszka Chylińska
Agnieszka Chylińska
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Blue Cafe
Blue Cafe
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Smolik
Smolik
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Otwarta scena i plejada polskich sław

W pierwszej części wieczoru - podczas koncertu "Otwarta scena" - wybrzmiały hity plejady polskich gwiazd. Zaczęła grupa Golec uOrkiestra przebojem "Crazy is my life". Dołączył do nich Fukaj - wspólnie wykonali piosenkę "Zabiorę cię tam", którą młody raper nagrał w tym roku w duecie z Vito Bambino.

Golec uOrkiestra i Fukaj
Golec uOrkiestra i Fukaj
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Po tym nieoczywistym występie na scenie pojawiła się grupa Organek, która przypomniała piosenki "Wiosna" i "Walcz".

Organek
Organek
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Sopocka publiczność bardzo ciepło przyjęła Błażeja Króla. Jeden z czołowych przedstawicieli polskiej sceny razem ze swoim zespołem zaśpiewał "Miałem już nie tańczyć" oraz "Te smaki i zapachy".

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Błażej Król "Miałem już nie tańczyć" (fragment)
Źródło: TVN

Kiedy scena była przygotowywana do kolejnego występu, prowadzący - Sandra Hajduk-Popińska i Olivier Janiak - pojawili się wśród publiczności. Hajduk-Popińska rzuciła pomysł, żeby ktoś z spróbował swoich sił, co Janiak od razu podchwycił.

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Kuba Walewski w piosence "Arcade" (fragment)
Źródło: TVN

W efekcie młody mężczyzna z plakatem "Mój głos potrzebuje tej sceny" dostał szansę, żeby zaśpiewać przed publicznością w Operze Leśnej. Okazał się nim być popularny influencer i makijażysta Kuba Walewski. Zaśpiewał "Arcade" z repertuaru Duncana Laurence'a - czyli zwycięską piosenkę z Eurowizji 2020.

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Krzysztof Zalewski "Annuszka" (fragment piosenki)
Źródło: TVN

Po tym spontanicznym występie scenę przejął Krzysztof Zalewski. Zaprezentował fragment swojego "Solo Act" - jednoosobowego projektu, w ramach którego na żywo gra na kilku instrumentach. Wykonał "Annuszkę" i brawurową wersję jednego z największych hitów Beyonce "Halo".

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Krzysztof Zalewski "Halo" (fragment piosenki)
Źródło: TVN

Sopocką publiczność maksymalnie rozpaliła Agnieszka Chylińska. Wokalistka zachwyciła widownię hitami "Królowa łez" oraz "Kiedyś do Ciebie wrócę".

Agnieszka Chylińska
Agnieszka Chylińska
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Chociaż zespół Mikromusic istnieje od 24 lat, to dopiero we wtorkowy wieczór zadebiutował na deskach sceny Opery Leśnej. Usłyszeliśmy "Tak mi się nie chce" oraz "Takiego chłopaka".

Natalia Grosiak (Mikromusic)
Natalia Grosiak (Mikromusic)
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Natomiast grupa Blue Cafe przyjęła zaproszenie, by zaśpiewać składankę utworów z repertuaru Marka Grechuty. W październiku tego roku przypada 20. rocznica śmierci jednego z największych przedstawicieli polskiej muzyki. Podczas wtorkowego koncertu wybrzmiały "Wiosna - ach to ty", "Korowód" oraz "Dni, których nie znamy".

Blue Cafe
Blue Cafe
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Koncert "Otwarta scena" zamknął duet Smolik / Kev Fox, którzy wykonali "Run" oraz "Move honey".

Smolik
Smolik
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MuzykaFestiwaleSopot
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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