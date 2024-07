czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy w Waszyngtonie z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną mówił, że premier Węgier Viktor Orban nie powiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu, iż po wizycie w Kijowie udaje się do Moskwy. Dodał, że "w sprawach polityki zagranicznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o Ukrainę, to Polska i Węgry prowadzone przez Viktora Orbana to są dzisiaj dwa zupełnie biegunowe podejścia". Prezydent zadeklarował, że na szczycie NATO "przedstawi w stu procentach stanowisko rządu". - Plus jeszcze pewne moje osobiste, dodatkowe elementy, które mieszczą się w zakresie merytorycznym stanowiska rządu - stwierdził Andrzej Duda w "Faktach po Faktach" w TVN24.