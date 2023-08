Katarzyna Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni na dwa dni przed występem na Top of the Top Sopot Festival 2023 przeziębiła się. - Czosnek, cytryna, miód i leżę - mówiła w TVN24. Mimo to - jak mówiła - "czuje się fantastycznie" z perspektywą występu w Sopocie. W Operze Leśnej wystąpi też między innymi zespół Blue Cafe, który obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Ich koncert "będzie szczególny" - zapowiedziała wokalistka Dominika Gawęda. Festiwal startuje w poniedziałek.

W poniedziałek w Operze Leśnej w Sopocie rozpocznie się Top of the Top Sopot Festival 2023 i potrwa do 24 sierpnia. Wystąpią na nim największe gwiazdy polskiej muzyki. Transmisja wszystkich czterech dni festiwalu na antenie TVN.

Za dwa dni powalczy o Bursztynowego Słowika, na razie walczy z przeziębieniem

O nadchodzącym festiwalu mówili w TVN24 muzycy Kwiatu Jabłoni - Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie.

Wokalistka na dwa dni przed festiwalem rozchorowała się. Przyznała, że czuje się "nie najlepiej". - Jestem zaskoczona, bo w te upały się przeziębiłam. Nie mam pojęcia jak. Czosnek, cytryna, miód i leżę. Teraz przebrałam się na szybko, żeby jakoś wyglądać, ale poza tym cały czas w szlafroku - mówiła.

Mimo to - jak mówiła - "czuje się fantastycznie" z perspektywą występu w Sopocie. Tak jak co roku. Kiedy powtarza się występ w jakimś miejscu, to co raz łatwiej tam przyjeżdżać. Tremy jest co raz mniej, ale za to dużo więcej takiej pozytywnej ekscytacji, która dodaje nam energii - powiedziała.

Jacek Sienkiewicz przekazał, że nowy singiel Kwiatu Jabłoni "Odnowa" powalczy o nagrodę Bursztynowego Słowika. - Wybraliśmy numer, który jest bardziej taneczny, który być może bardziej porwie ludzi - mówił.

- Tekst był pisany pod wpływem emocji dotyczących również stanu naszego społeczeństwa. Tego, jak bardzo jesteśmy podzieleni, jak nie ma dialogu między różnymi grupami - dodał muzyk.

"Szykuje się uczta muzyczna"

Wcześniej w studiu TVN24 o nadchodzącym festiwalu mówili członkowie zespołu Blue Cafe - Dominika Gawęda i Paweł Rurak-Sokal.

- To będzie dla nas szczególny koncert, obchodzimy w tym roku 25-lecie zespołu Blue Cafe. Mamy zamiar dać z siebie wszystko, przygotowaliśmy nasze największe przeboje w zupełnie nowych aranżacjach - zdradziła Gawęda.

Rurak-Sokal wyjaśnił, że "to będą soulowe aranżacje, będą chórki, będzie sekcja instrumentów dętych". - Szykuje się uczta muzyczna. Zagramy też nasz nowy singiel "Niewidzialni" - zapowiedział.

Gawęda mówiła też, że cały zespół Blue Cafe "bardzo kocha Operę Leśną i festiwal w Sopocie". - Ja jestem wielką fanką Trójmiasta i każdy powrót w to miejsce jest dla mnie wyjątkowy. Festival Top of The Top jest magiczny. To takie miejsce, gdzie rodzi się niesamowita energia, powstają inspiracje, są piękne spotkania z publicznością - mówiła.

Jak dodał Rurak-Sokal, w Sopocie "powstają legendy, które idą z nami przez pokolenia".

Muzycy Blue Cafe o swoim koncercie na sopockim festiwalu TVN24

Program i uczestnicy festiwalu

Festiwal rozpocznie się 21 sierpnia wieczorem pod hasłem #I Dance. Tego dnia wystąpią: T.Love, Krzysztof Zalewski, Ørganek, Natalia Przybysz, Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak, Margaret, LemON, Grzegorz Hyży, Ania Karwan, Kombii, Dr Misio, Sara James, Red Lips i Fast Boy.

We wtorek 22 sierpnia sceną zawładną rytmy lata pod hasłem #Summer Vibes, czyli najpopularniejsze piosenki w wakacyjnych aranżacjach. O dobrą zabawę zadbają Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Blue Cafe, Joanna Jakubas, Mesajah, Łukasz Zagrobelny, Margaret i Lisha & The Men.

Tego samego wieczoru w konkursie o nagrodę Bursztynowego Słowika siedmioro nominowanych wykonawców przedstawi swoje utwory opublikowane w ostatnich dwunastu miesiącach. Będą to Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens. Podczas ubiegłorocznego festiwalu Bursztynowego Słowika otrzymał Michał Szpak.

Trzeci dzień festiwalu w Sopocie to #Great Moments. Wśród artystów, którzy wystąpią wtedy na scenie, będą Agnieszka Chylińska, Nosowska, Ralph Kaminski, Kayah, Urszula, Natalia Szroeder, Wiktor Dyduła, Małgorzata Ostrowska, Mery Spolsky, Natalia Kukulska, Feel, Natalia Nykiel, Reni Jusis, Sorry Boys, Oskar Cyms, Julia Wieniawa, Ewelina Lisowska i Clödie.

Top of the Top Sopot Festival zamknie w czwartek 24 sierpnia wielkie widowisko #Magic Words, podczas którego Opera Leśna wypełni się najpiękniejszymi polskimi melodiami w orkiestrowych aranżacjach. Na scenie pojawią się: Mrozu, Kayah, Kortez, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Igor Herbut, Prońko, Michał Bajor, Alicja Majewska, Małgorzata Ostrowska, Kuba Badach, Natalia Przybysz, Mery Spolsky, Andrzej Lampert, Rubens, Ania Karwan, Arek Kłusowski, Natalia Nykiel, Jan Emil Młynarski, Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Anna Rusowicz, Krystian Ochman i Łukasz Zagrobelny.

Wydarzenie przygotowane zostanie przez Festival Group, a transmitowane będzie na antenie telewizji TVN.

