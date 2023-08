Top of the Top Sopot Festival 2023. Karwan: to miejsce przyniosło mi najważniejszy cud w życiu. Ostrowska: to święto muzyki

Wprowadzamy nową generację na scenę i to jest fajnym pomysłem - mówiła o nadchodzącej imprezie w Sopocie, Top of the Top Sopot Festival, piosenkarka Małgorzata Ostrowska, która weźmie udział w tym wydarzeniu. Piosenkarka Anna Karwan dodała, że festiwale odegrały bardzo ważną rolę w jej życiu.

Top of the Top Sopot Festival 2023 rozpocznie się 21 sierpnia i potrwa do 24 sierpnia. Jak co roku sopocka publiczność będzie miała okazję bawić się razem z najlepszymi i najpopularniejszymi artystami muzyki rozrywkowej.

Piosenkarka Małgorzata Ostrowska powiedziała na antenie TVN24, że wystąpi w Sopocie 23 i 24 sierpnia. Pytana, jakie utwory zaśpiewa, odpowiedziała, że to tajemnica. - Mogę tylko powiedzieć, że w jednym z tych dni wystąpię w duecie z młodym wokalistą, Wiktorem Dydułą. Chyba taka jest koncepcja, że wprowadzamy nową generację na scenę i to jest fajny pomysł - stwierdziła artystka.

Karwan: w moim życiu festiwale odegrały bardzo ważną rolę

Anna Karwan opowiadała w TVN24, że wystąpi w Sopocie 21 i 24 sierpnia. Pytana o to, czy dla niej to ważny moment w roku, odpowiedziała, że ma dobre wspomnienia dotyczące festiwali i to już od najmłodszych lat. - Moja mama nauczyła mnie oglądać festiwale i zaszczepiła we mnie miłość do tego rodzaju występów. Festiwale w życiu artysty są bardzo ważne - podkreśliła.

Karwan stwierdziła, że festiwale są bardzo różne, ale każdy z nich oznacza spotkanie z muzyką i z tymi ludźmi, którzy muzykę kochają. - W moim życiu festiwale odegrały bardzo ważną rolę, a Opera Leśna jeszcze ważniejszą. Powiedziałabym nawet, że to miejsce przyniosło mi najważniejszy cud w życiu, ponieważ niedługo po festiwalu w Sopocie okazało się, że będę mamą - wyznała piosenkarka.

Anna Karwan TVN24

Ostrowska o "niezwykłej nagrodzie"

O wspomnienia związane z Operą Leśną była pytana także Małgorzata Ostrowska. Odpowiedziała, że są "równie wspaniałe". - Mam w domu i właśnie wrócił do gniazda mój Bursztynowy Słowik za całokształt działalności, który otrzymałam właśnie w Sopocie. Jest to naprawdę niezwykła nagroda. Tym bardziej, że nie za jakieś konkretne osiągnięcie, ale w uznaniu całości moich działań. To jest rzecz piękna i zawsze mi przypomina o Sopocie - podkreśliła.

Pytana, czy festiwal w Sopocie jest rzeczywiście świętem muzyki, odpowiedziała twierdzącą. - Dla widzów jest to bezpośrednie spotkanie z artystą, z wieloma artystami, co się rzadko zdarza. To się zdarza tylko przy takich imprezach, gdzie wielu artystów bierze udział. Zawsze jest to niesamowita więź pomiędzy artystą a odbiorcą - oceniła rozmówczyni TVN24.

Anna Karwan i Małgorzata Ostrowska. Cała rozmowa o Top of the Top Sopot Festival 2023. TVN24

Program i uczestnicy festiwalu

Festiwal rozpocznie się 21 sierpnia wieczorem pod hasłem #I Dance. Tego dnia wystąpią: T.Love, Krzysztof Zalewski, Ørganek, Natalia Przybysz, Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak, Margaret, LemON, Grzegorz Hyży, Ania Karwan, Kombii, Dr Misio, Sara James, Red Lips i Fast Boy.

We wtorek 22 sierpnia sceną zawładną rytmy lata pod hasłem #Summer Vibes, czyli najpopularniejsze piosenki w wakacyjnych aranżacjach. O dobrą zabawę zadbają Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Blue Cafe, Joanna Jakubas, Mesajah, Łukasz Zagrobelny, Margaret i Lisha & The Men.

Tego samego wieczoru w konkursie o nagrodę Bursztynowego Słowika siedmioro nominowanych wykonawców przedstawi swoje utwory opublikowane w ostatnich dwunastu miesiącach. Będą to Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens.

Podczas ubiegłorocznego festiwalu Bursztynowego Słowika otrzymał Michał Szpak.

Trzeci dzień festiwalu w Sopocie to #Great Moments. Wśród artystów, którzy wystąpią wtedy na scenie, będą Agnieszka Chylińska, Nosowska, Ralph Kaminski, Kayah, Urszula, Natalia Szroeder, Wiktor Dyduła, Małgorzata Ostrowska, Mery Spolsky, Natalia Kukulska, Feel, Natalia Nykiel, Reni Jusis, Sorry Boys, Oskar Cyms, Julia Wieniawa, Ewelina Lisowska i Clödie.

Top of the Top Sopot Festival zamknie w czwartek 24 sierpnia wielkie widowisko #Magic Words, podczas którego Opera Leśna wypełni się najpiękniejszymi polskimi melodiami w orkiestrowych aranżacjach. Na scenie pojawią się: Mrozu, Kayah, Kortez, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Igor Herbut, Prońko, Michał Bajor, Alicja Majewska, Małgorzata Ostrowska, Kuba Badach, Natalia Przybysz, Mery Spolsky, Andrzej Lampert, Rubens, Ania Karwan, Arek Kłusowski, Natalia Nykiel, Jan Emil Młynarski, Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Anna Rusowicz, Krystian Ochman i Łukasz Zagrobelny.

Wydarzenie przygotowane zostanie przez Festival Group, a transmitowane będzie na antenie telewizji TVN.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tas/adso

Źródło: TVN24