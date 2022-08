Top Of The Top Sopot Festival 2022. Pierwszy koncert pod hasłem #YOU ARE THE CHAMPIONS

Top Of The Top Sopot Festival 2022 po raz kolejny zawitał do Opery Leśnej. O godzinie 20 rozpocznie się inaugurujący koncert pod hasłem #YOU ARE THE CHAMPIONS. Przez ponad trzy godziny na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki oraz zaproszeni zagraniczni wokaliści i wokalistki. Koncert można obejrzeć na antenie TVN oraz w Playerze.

Najnowsze na górze Najstarsze na górze i Relacja odświeża się automatycznie 19:32 Przed bramą główną Opery Leśnej zgormadził się tłum, a widownia przed sceną wypełnia się publicznością. Organizatorzy informują, że bilety się wyprzedały.

19:09 Wszystkie koncerty festiwalu poprowadzą: Paulina Krupińska, Gabi Drzewiecka, Anna Kalczyńska, Ewa Drzyzga oraz Marcin Prokop.

19:07 Podczas koncertu zaśpiewają również: Kayah, Wilki czy Krzysztof Cugowski. Nie zabraknie również artystów młodszego pokolenia jak Kwiat Jabłoni, Julia Pietrucha czy Mery Spolsky.

18:59 Na scenie pojawi się między innymi zespół Lady Pank.

18:56 Koncert można oglądać od 20:00 na antenie TVN oraz w Playerze.

18:54 W Operze Leśnej trwa odliczanie do startu. Pierwszy koncert odbędzie się pod hasłem #YOU ARE THE CHAMPIONS. Organizatorzy zapowiadają wieczór jako "muzyczną opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym".

18:50 Dobry wieczór! Rozpoczynamy relację z pierwszego koncertu tegorocznej edycji Top Of The Top Sopot Festival. Przed nami ponad trzy godziny muzyki w najlepszym wydaniu.

Top Of The Top Sopot Festival 2022 to trzydniowe święto muzyki. Każdego wieczoru na scenie Opery Leśnej wystąpią najciekawsze przedstawicielki i przedstawiciele nie tylko polskiego rynku muzycznego, ale również zaproszeni zagraniczni goście.

"Muzyczna opowieść o pomocy potrzebującym"

Tegoroczną edycję inauguruje koncert pod hasłem #YOU ARE THE CHAMIPIONS. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają wtorkowy wieczór jako "muzyczną opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym".

A dla sopockiej publiczności oraz widzów TVN i Playera zaśpiewają między innymi: Kayah, Lady Pank, Mrozu, Wilki, LemON, Krzysztof Cugowski, Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, Fisz Emade Tworzywo, Mitch & Mitch, Grzegorz Hyży, Patrycja Markowska, Mery Spolsky, Smolasty, Kasia Wilk, Mezo, Julia Pietrucha, Łukasz Zagrobelny, Jary Oddział Zamknięty, Cornelia Jakobs oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu.

Top Of The Top Sopot Festival 2022 odbywa się w dniach 16-19 sierpnia. Pierwsze trzy wieczory to uczta dla miłośników muzyki popularnej. W piątek natomiast scenę przejmą najlepsi artyści komediowi, gdyż zaplanowano wieczór komediowy Comedy Fest.

Kwiat Jabłoni i Julia Pietrucha na scenie Top of the Top Sopot Festival

Autor:tmw

Źródło: tvn24.pl