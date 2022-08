Natasza Urbańska i Paweł Storożyński na Top of the Top Sopot Festival 2022. "Kibicujcie, bądźcie z nami"

Natasza Urbańska i Paweł Storożyński - to między innymi oni wystąpią na tegorocznej edycji Top of The Top Sopot Festival. Artyści na antenie TVN24 zdradzili, jaki repertuar przygotowują na to wydarzenie. - Kibicujcie, bądźcie z nami - zwróciła się piosenkarka do widzów TVN24. Top of The Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia w Operze Leśnej. Całość festiwalu będzie można oglądać na antenie TVN.

Top of the Top Sopot Festival 2022 odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia. Zgromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki, przyjadą również goście z zagranicy. W tegorocznym programie pierwsze trzy dni to cykl koncertów, ostatniego dnia zaplanowano wieczór komediowy. Całość festiwalu będzie można oglądać na antenie TVN.

Na scenie Opery Leśnej wystąpią między innymi Natasza Urbańska oraz Paweł Storożyński z zespołu Storo. Oboje wystąpią w środę, czyli drugiego dnia wydarzenia. Wtedy na scenie odbędzie się koncert #iDANCE i konkurs o statuetkę Bursztynowego Słowika.

Feel i Paweł Storożyński na jednej scenie

Podczas festiwalu Paweł Storożyński - były koszykarz, który działalność muzyczną rozpoczął po zakończeniu sportowej kariery w 2012 roku - wystąpi razem z zespołem Feel. Współpraca z Piotrem Kupichą doprowadziła już do kilku wspólnych koncertów, a także do prac nad wspólnym singlem, który ma być zaprezentowany publiczności w Sopocie.

- Jestem gościem Feela, mojego przyjaciela Piotra Kupichy i dla mnie to jest wielki zaszczyt być z wami w Sopocie. To niesamowite wydarzenie - podkreślił Storożyński na antenie TVN24. - Wielka duma, że możemy zaprezentować nasz singiel, który niedługo wyjdzie, "Dance on Rock'n'Roll" - powiedział.

Podczas festiwalu Feel zagra swój najnowszy utwór "7 Stan", jednak w zmienionej wersji, wspólnie z frontmenem zespołu Storo. - Chcemy pokazać inną stronę Piotra Kupichy, taką ostrzejszą, bardziej "rock'n'roll" - zapowiedział Storożyński.

Piotr Kupicha z Feel o koncercie w Sopocie: zaczniemy bardzo mocno TVN24

Urodziny na Top of the Top Sopot Festival

Jak powiedziała Natasza Urbańska, drugiego dnia festiwalu, 17 sierpnia, będzie świętować swoje urodziny. Wystąpi wtedy na sopockiej scenie Opery Leśnej z nowym singlem "Let Me Lie".

- Słowo-klucz do tej piosenki to jest "pokusa". Uczucie, przed którym nie potrafimy się często obronić i powstrzymać. To może mieć bardzo szerokie spektrum, a ja opowiadam w ten sposób o przyciąganiu się dwóch ciał, dwóch dusz, dwojga ludzi. "Let Me Lie" jest formą zabawy i wciągania kogoś do niej. Myślę, że pokusa gra w naszym życiu dość ważną rolę - powiedziała artystka.

Piosenkarka i aktorka zdradziła, że jest spragniona kontaktu z publicznością. - To będzie wyjątkowy dzień, bo to będzie mój debiut na festiwalu w Sopocie. Dodatkowo jest to wyjątkowy dzień dlatego, że będę grała w moje urodziny. Lubię wracać do Trójmiasta, zresztą dopiero co wróciłam z Łeby, w której byłam przez trzy dni z córą i naszymi psami. Lubię wracać nad polskie morze, ale przede wszystkim cieszę się na to spotkanie z widownią i przed telewizorami, i tą naszą sopocką - zaznaczyła. - Kibicujcie, bądźcie z nami - zwróciła się do widzów TVN24.

Top of the Top Sopot Festival 2022 TVN

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:bp/ tam

Źródło: TVN24