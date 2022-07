Top of the Top Sopot Festival 2022. Krzysztof "Jary" Jaryczewski zdradził, jaki utwór wykona podczas koncertu

We wtorek 16 sierpnia rozpocznie się Top of the Top Sopot Festival. W czasie koncertu otwierającego wystąpi między innymi Krzysztof "Jary" Jaryczewski. W poranku TVN24 zdradził, jaki utwór wykona w Operze Leśnej. Festiwal będzie można oglądać na antenie TVN.

Tego lata na wszystkich wielbicieli muzyki czekają niezapomniane wrażenia. W czasie startującego 16 sierpnia Top of the Top Sopot Festival w Operze Leśnej pojawią się wykonawcy, którzy przez trzy dni dostarczą widzom wyjątkowych muzycznych emocji. Czwartego dnia zaplanowany został wieczór komediowy. Całość będzie można oglądać na antenie TVN.

Top of the Top Sopot Festival 2022 TVN

Krzysztof "Jary" Jaryczewski zdradził, jaki utwór wykona

Otwierający wieczór festiwalu upłynie pod hasłem #YOU ARE THE CHAMPIONS. Będzie to muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii i pomocy potrzebującym.

Wśród uczestników koncertu będzie Krzysztof "Jary" Jaryczewski, współzałożyciel Oddziału Zamkniętego, a obecnie lider formacji Jary Oddział Zamknięty. W poranku TVN24 zapowiedział, jaki utwór wykona w Operze Leśnej. - Zagramy na Top of the Top "Party", prywatkę, piosenkę, która powstała 40 lat temu u mnie w domu, a została nagrana w Radiu Szczecin. I od tamtej pory prywatka trwa do dzisiaj - mówił.

- Mam nadzieję, że tak jest odbierana nasza muzyka. Zresztą mam tego dowody na koncertach, ludzie bawią się cały czas - dodał.

Cała rozmowa z Krzysztofem "Jarym" Jaryczewskim TVN24

Na pytanie, "czy sąsiedzi nadal walą, walą, walą do drzwi", Jaryczewski odparł z uśmiechem: "zdarza się czasami, ale rzadziej".

Autor:pp/kab

Źródło: TVN24