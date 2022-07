Największe gwiazdy polskiej muzyki na scenie Opery Leśnej - Top of the Top Sopot Festival już 16 sierpnia w Sopocie!

Otwierający wieczór festiwalu upłynie pod hasłem #YOU ARE THE CHAMPIONS. Będzie to muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym. Tego dnia wystąpią między innymi: Kayah, Lady Pank, Wilki, LemON, Krzysztof Cugowski, Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, Fisz Emade Tworzywo, Mitch & Mitch, Patrycja Markowska, Smolasty, Julia Pietrucha, Łukasz Zagrobelny, Jary Oddział Zamknięty oraz Cornelia Jakobs.