Top of the Top Sopot Festival 2021. Wysokie wyniki oglądalności TVN

Za nami Top of the Top Sopot Festival 2021. W czwartek udział TVN w widowni telewizyjnej wyniósł wśród wszystkich widzów 10,6 procent, a w grupie wiekowej 16-49 lat - 13,6 procent. Podobnie jak we wtorek i w środę, w obu grupach TVN był najchętniej oglądaną stacją. Dziękujemy, że są Państwo z nami.