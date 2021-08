Top of the Top Sopot Festival 2021. TVN najchętniej oglądaną stacją. Dziękujemy, że są Państwo z nami

Za nami pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2021. W środę udział TVN w widowni telewizyjnej wyniósł: wśród wszystkich widzów - 10,1 proc., a w grupie wiekowej 16-49 - 13,3 proc. W obu grupach TVN był najchętniej oglądaną stacją. Dziękujemy, że są Państwo z nami.

Top of the Top Sopot Festival 2021 potrwa do czwartku 19 sierpnia. Wszystkie koncerty będzie można oglądać na żywo na antenie TVN. Pierwszy dzień festiwalu zdominowały kultowe szlagiery sprzed lat. Odbyły się dwa koncerty: #FOREVERYOUNG i #ILOVESOPOT. Wystąpili między innymi: Kayah, Majka Jeżowska, Izabela Trojanowska, Urszula, Budka Suflera, De Mono i Oddział Zamknięty.