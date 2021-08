Koncert na 20-lecie TVN24. Grzegorz Turnau o tym, jaki utwór wykona na Top of the Top Sopot Festival 2021

Z okazji 20-lecia TVN24 podczas Top of the Top Sopot Festival 2021 obędzie się jubileuszowy koncert. Na scenie wystąpi między innymi Grzegorz Turnau. Muzyk mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 o piosence, którą wykona. Zdradził, że będzie to wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

19 sierpnia, czyli ostatniego dnia tegorocznego Top of the Top Sopot Festival 2021, odbędzie się koncert jubileuszowy TVN24, zatytułowany TVN24 #Nasze20lecie. Wydarzenie poprowadzą dziennikarze stacji, a występy artystów przeplecione zostaną relacjami i wspomnieniami z najważniejszych momentów minionych dwóch dekad. Wśród wykonawców, którzy pojawią się na sopockiej scenie, będzie miedzy innymi wokalista i kompozytor Grzegorz Turnau.

Grzegorz Turnau o utworze, który wykona podczas koncertu na 20-lecie TVN24

We "Wstajesz i weekend" w TVN24 muzyk przekazał, że "jeden z utworów, który za zaśpiewa, to jest piosenka, która jeszcze się cofa poza to dwudziestolecie". - A nawet jeszcze bardziej, jeśli chodzi o tekst - dodał.

- Ale uważam, że jest ciągle ważna. I postać autora tego tekstu jest ciągle ważna i dlatego wydaje mi się, że ona (piosenka - red.) pasuje nadal do tego minionego dwudziestolecia - wyjaśniał. - Mam na myśli wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - wyznał Turnau, dodając, że rok 2021 jest rokiem Baczyńskiego.

Jak mówił, utworem, który wykona, będzie wiersz-piosenka "Znów wędrujemy".

Turnau o bilansie ostatnich 20 lat

Muzyk pytany, co było dla niego najważniejszym wydarzeniem ostatnich 20 lat, ocenił, że "to jest jednak byt długo okres", by wskazać jedną rzecz. - Każda chwila jest ważna, w tym sensie, że może być ostatnią - powiedział.

Turnau wspominał, że TVN24 wystartował niemal równocześnie "z gigantyczną tragedią Nowego Yorku", gdy w 2001 roku terroryści zaatakowali Nowy Jork i Waszyngton. Zdaniem Turnaua, atak ten "był tym najważniejszym wydarzeniem" w minionych 20 latach.

Turnau wspomina wydarzenia z początków TVN24 TVN24

Autor:akr\mtom

Źródło: TVN24