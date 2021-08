Dawid Kwiatkowski laureatem Bursztynowego Słowika Top of the Top Sopot Festival 2021

Dawid Kwiatkowski został laureatem Bursztynowego Słowika - głównej nagrody Top of the Top Sopot Festival. W drugim dniu festiwalu w Sopocie zabrzmiały również taneczne przeboje, znane z 60-letniej historii tej muzycznej imprezy. W czwartek, ostatnim dniu festiwalu, odbędzie się koncert jubileuszowy TVN24 - #Nasze20lecie.

Zwycięzcę TopOfTheTopChallenge wybierali widzowie festiwalu w głosowaniu SMS-owym. Ostatecznie statuetka trafiła w ręce Dawida Kwiatkowskiego. Na scenie nagrodę wręczył mu prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który przed odczytaniem nazwiska zwycięzcy zwrócił się do sopockiej widowni. - Czy chcecie się bawić na festiwalu TVN-u za rok, za kilka lat? No to wiecie, co macie zrobić - powiedział prezydent Sopotu, za co został nagrodzony gromkimi oklaskami.