Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Artyści powalczą o Bursztynowego Słowika

Środa to drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Już dziś w Operze Leśnej artyści powalczą o Bursztynowego Słowika, a także wystąpią w ramach koncertu #iDANCE. W rozmowach w TVN24 w środę rano podkreślali, jak ważny jest kontakt z publicznością. - To dla nas największy skarb - mówiła wokalistka Blue Cafe Dominika Gawęda.

Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się we wtorek wieczorem i potrwa do 19 sierpnia. Gromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki, przyjadą również goście z zagranicy. W tegorocznym programie pierwsze trzy dni to cykl koncertów, na koniec zaplanowany jest wieczór komediowy COMEDY FEST. Środa, czyli drugi dzień festiwalu, to koncert #iDANCE i konkurs o statuetkę Bursztynowego Słowika.

Karwan: muzyki nie da się do końca ze sobą porównać

Anna Karwan, która w konkursie wystąpi z utworem "Swobodnie", mówiła, że Bursztynowy Słowik śnił jej się nawet w nocy. - Jest zawsze jakiś rodzaj tremy. Każdy występ to dla mnie ogromne przedsięwzięcie - czy jest to konkurs, czy bardziej swobodny występ. Ja nie kieruję się w życiu rywalizacją, bo ona zawsze w jakiś sposób nie tylko nadaje presję, ale też ogranicza swobodę i to, z czym przychodzę na scenę - z emocjami, fajnym wykonem i z połączeniem się z publicznością - mówiła.

Dodała, że muzyki "nie da się do końca ze sobą porównać", więc unika sportowej rywalizacji z artystami i przede wszystkim skupia się na dobrym występie.

- Tuż po konkursie Bursztynowego Słowika przygotowujemy się do wydania trzeciego singla z nadchodzącej płyty - zapowiedziała.

Gawęda: kontakt z publiką to dla nas największy skarb

Dominika Gawęda stwierdziła, że ze swoim zespołem Blue Cafe wchodzi na scenę "jak rodzina". Opowiadała o przygotowaniach do wieczornego występu. - Ja chyba mam coś z perfekcjonistki. Czasami to sprawia, że życie jest trudniejsze - powiedziała.

- Kontakt z publiką to jest dla nas największy skarb - dodała. Zaprosiła wszystkich na koncert #iDANCE, na którym zagra między innymi właśnie Blue Cafe.

Urbańska: scena to mój żywioł

Natasza Urbańska w środę wystąpi na sopockim festiwalu po raz pierwszy. - Uwielbiam scenę. To jest mój żywioł - powiedziała. - Cieszę się bardzo na to spotkanie z widownią - i tą sopocką, i przed telewizorami - dodała.

Na festiwal, na którym weźmie udział w konkursie o Bursztynowego Słowika, przyjechała z mamą, siostrą i córką. - Jesteśmy tu całą rodziną, więc pełnia szczęścia - stwierdziła.

Powiedziała, że cały czas pracuje nad nowymi piosenkami i projektami. - To mnie napędza do życia. To mi daje witalność - mówiła Urbańska.

