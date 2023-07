Zdjęcia do "Top Model" na półmetku. "Dawno nie mieliśmy grupy z taką energią"

W "Top Model" mogą brać udział osoby, które skończyły 16 lat. Choć górnej granicy wieku nie ma, do tej pory na casting zgłaszali się tylko ludzie młodzi. - Tym razem wśród kandydatów mieliśmy nawet osoby koło sześćdziesiątki. Widać zmianę, ludzie są odważniejsi i wiek przestaje dla nich stanowić barierę. Bardzo nas to cieszy. To nie jest program tylko na nastolatków - mówi Monika Lenar, producentka "Top Model" .

"Top Model" - co się liczy na castingu

Każdy z jurorów wybiera ze zgłaszających się uczestników swojego kandydata do tzw. srebrnego biletu. O ich losie decydują internauci. Osoba, która najbardziej im się spodoba, przechodzi do kolejnego etapu (boot camp). W tej edycji głosowanie internautów wygrała wskazana przez Katarzynę Sokołowską Lena Gruczka. Jest też tzw. złoty bilet, od całego jury. Szczęśliwiec, który go otrzyma, pomija boot camp i trafia od razu do domu modeli i modelek. Taki złoty bilet w 8. edycji zdobyła Klaudia El Dursi. Choć nie wygrała programu, rozpoczęła karierę w telewizji - prowadzi "Hotel Paradise". CZYTAJ TEŻ: "To rollercoaster emocji". Klaudia El Dursi zdradza, co się działo na planie "Hotel Paradise All Stars"