Kto wygra 200 tysięcy złotych w "Top Model"? Już można głosować 

Znamy czworo finalistów 12. sezonu "Top Model". Kto z nich wygra? O tym zadecydują widzowie. Przez cały tydzień można głosować na swoich ulubieńców. Finał "Top Model" w sobotę, 25 listopada, o godz. 20.00 na żywo na antenie TVN i w Playerze.

W półfinałowym odcinku (na antenie TVN był wyemitowany w sobotę, 18 listopada, można go oglądać w Playerze), uczestnicy "Top Model" wystąpili na pokazach znanych marek w trakcie Copenhagen Fashion Week. Tydzień mody w Kopenhadze jest jedną z najbardziej prestiżowych modowych imprez na świecie. To był test ich umiejętności i gotowości do pracy w modelingu. O tym, kto wszedł do finału, ostatecznie zadecydowała sesja zdjęciowa. Jury "Top Model" - Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński - uznało, że w ostatnim odcinku spotkają się Sofia Konecka-Menescal, Dominik Szymański, Wiktoria Darda i Natalia Węgrzynowska.

finaliści 12. sezonu "Top Model"

"Top Model 12" - co można wygrać?

Jest o co walczyć. Nagroda pieniężna w 12. edycji "Top Model" jest dwukrotnie wyższa niż ostatnio - teraz to 200 tysięcy złotych. Zwycięzca lub zwyciężczyni dostanie też kontrakt z agencją Selective Management oraz pojawi się na okładce magazynu modowego. O tym, kto to będzie, decydują widzowie. Na faworyta lub faworytkę można głosować po zalogowaniu do konta TVN i/lub wysyłając SMS - szczegóły na stronie tvn.pl. Głosowanie rozpoczęło się po półfinale. Potrwa do soboty. Jego zakończenie ogłoszą jurorzy w finałowym odcinku, który na żywo będzie emitowany w sobotę 25 listopada.

"Top Model 12" - kto w finale?

Dominik Szymański mieszka w Siedlcach. Ma 21 lat. Ukończył technikum gastronomiczne. Jego pasją jest gotowanie. Ma młodsze rodzeństwo, siostrę i brata. Trafili do domu dziecka. Ich zastępczą mamą została ciocia Wiola z Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach. - Udowodnię innym, że osoby, które mają podobną do mnie historię, mogą dużo osiągnąć. Nie powinny zatrzymywać się na tym, co miały w przeszłości i użalać się niepotrzebnie - mówił w półfinale. - Odkrył miłość do mody i to go niesie przez ten program na kompletnym luziku - mówił o Dominiku Woliński.

Natalia Węgrzynowska ma 23 lata. Pochodzi z Rawy Mazowieckiej. Mieszka, studiuje i pracuje w Warszawie. Wygrała konkurs na ambasadorkę marki i wystąpiła w sesji dla "Glamour". Jurorzy doceniają jej naturalność. - Moim pomysłem na życie była praca w agencjach marketingowych (…) Ale tutaj z każdym kolejnym zadaniem uświadamiałam sobie, że wreszcie znalazłam coś, co kocham i w czym się czuję dobrze - mówiła. - Chyba ktoś tu przyszedł wygrać - podsumował Dawid Woliński.

Sofia Konecka-Menescal ma 17 lat. Urodziła się w Brazylii. Mieszka w Warszawie. Na castingu do "Top Model" pojawiła się razem z mamą i zespołem June 66, w którym gra na gitarze basowej. Budzi duże emocje u widzów, bo ma 165 wzrostu. - Jestem artystyczną duszą. Chciałabym zostać modelką, muzykiem, aktorem, wszystkim! - mówiła w półfinale. - Mnie ona coraz bardziej zachwyca. Na początku myślałem, że będzie mogła robić tylko sesje beauty, a tu się okazuje, że jej proporcje są świetne i że jej osobowość naprawdę jest tu najważniejsza - mówi o Sofii Marcin Tyszka.

Wiktoria Darda ma 17 lat. Mieszka Anglii, pracuje w sklepie sportowym, w którym "robi wszystko". Jurorzy już podczas castingu zwrócili uwagę na jej predyspozycje do pracy w modelingu: ma 180 cm wzrostu. - Myślę o powrocie do Polski. Chciałabym po programie zająć się modelingiem - przyznała w półfinale. - Wiktoria ma w sobie niesamowitą klasę. Jest taka eteryczna, ulotna, bardzo spokojna. Niektórym może się wydać za przezroczysta. Ale ja uważam, że ona już jest modelką, która ma szansę na światową karierę - mówi Woliński.

Autor:joan//mro