"Top Gun: Maverick" zarobił już ponad miliard dolarów

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z sympatykami we Włocławku i Grudziądzu poruszył temat osób LGBT, atakując osoby transpłciowe. - Widać, że najbliższy rok, rok do wyborów parlamentarnych, to będzie rok szczucia przez Jarosława Kaczyńskiego na kolejne grupy społeczne - ocenił sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, odnosząc się do słów prezesa PiS. W związku z tymi słowami Lewica przekazała, że składa wniosek do komisji etyki poselskiej o ukaranie Kaczyńskiego. - Za takie słowa trzeba ponieść odpowiedzialność - powiedział Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, prezentując wniosek.