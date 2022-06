Twórcy "Top Gun: Maverick" naruszyli prawa autorskie? Paramount Pictures pozwane

"Top Gun: Maverick": rodzina pisarza żąda odszkodowania

Krewni zmarłego w 2012 roku Yonaya twierdzą jednak, że w 2020 roku prawa wytwórni do artykułu wygasły. Autorami pozwu, który 6 czerwca wpłynął do sądu federalnego w Los Angeles, są Shosh Yonay, wdowa po Ehudzie, oraz jego syn Yuval. Ich zdaniem, Paramount wypuściło do kin "Top Gun: Maverick", nie dysponując już licencją do historii, na której film został oparty.