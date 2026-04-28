Nie żyje Tony Wilson. Był założycielem znanego zespołu

Hot Chocolate w 1974 roku. Stoją od lewej: Tony Wilson, Larry Ferguson, Patrick Olive i Harvey Hinsley. Siedzą: Errol Brown (po lewej) i Tony Connor. Źródło: Michael Putland/Getty Images

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wilson zmarł w piątek w swoim domu na wyspie Trynidad. "Tata odszedł od nas dzisiaj" - napisała jego córka na Facebooku. "Zostawił po sobie mnóstwo muzyki... Na zawsze" - dodała. "Słowa nie oddają w pełni mojego podziwu dla niego jako człowieka ani jego poświęcenia na rzecz realizacji marzenia o tym, by utwory, które napisał, zostały usłyszane" - przekazał jego syn. Jak dodał, ojcu przyszło zmagać się ze "wszystkimi trudnościami związanymi z bezwzględnym światem przemysłu muzycznego lat 70.".

Wilson założył grupę Hot Chocolate wraz z Errolem Brownem (1943-2015). Trampoliną do sławy okazała się nowa wersja utworu "Give Peace a Chance" Johna Lennona. Duet wysłał ją samemu twórcy w 1969 roku. Piosenka na tyle przypadła Lennonowi do gustu, że szybko zaproponował zespołowi podpisanie kontraktu z wytwórnią Apple Records - wspominał Brown w wywiadzie dla BBC w 2009 roku.

Nie żyje współtwórca wielkiego hitu

Hot Chocolate nie znikało z brytyjskich list przebojów od początku lat 70. przez kolejne 15 lat - zwraca uwagę portal BBC we wtorek. Wilson, który grał w zespole do 1975 roku, był współtwórcą jego największego hitu - "You Sexy Thing". Po rozstaniu z grupą kontynuował karierę solową, wydając m.in. "Hangin' Out In Space" w 1983 roku. Był to "wizjonerski utwór" zapowiadający "nadejście nurtu electro-soul" - podaje BBC.

Hot Chocolate to "pierwszy brytyjski zespół, w którym przeważali czarnoskórzy muzycy, a który odniósł wielki sukces na amerykańskich listach przebojów" - przekazał brytyjski publiczny nadawca. Podkreślił przy tym, że grupa łączyła w swojej twórczości gatunki muzyczne takie jak soul, rock, reggae oraz disco.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dave Mason nie żyje

Redagował AM