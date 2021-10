Tony Bennett ustanowił kolejny rekord Guinnessa

"Love For Sale" to już druga wspólna płyta tego duetu. Album jest hołdem dla twórczości Cole'a Portera. W 2011 r. Bennett i Gaga nagrali piosenkę "The Lady is a Tramp", a trzy lata później wydali wspólny album zatytułowany "Cheek to Cheek". Wylądował na pierwszym miejscu listy "Billboardu".