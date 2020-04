World Press Photo przyznane. Polak jednym z laureatów

Kaczor w rozmowie z TVN24 opowiadał, że zdjęcie powstało w pośpiechu. - Nie było na to bardzo dużo czasu - mówił, dodając, że zdjęcie było zamówione do gotowego reportażu jego żony o syndromie rezygnacji. Pytany, co chciał uwiecznić, opisał, że to, "co się dzieje z dzieckiem, które straci poczucie bezpieczeństwa". - Ponad połowa uchodźców to dzieci - zauważył. Jednocześnie, jak mówił, pokazał na fotografii moment, kiedy to "bezpieczeństwo zostanie przywrócone".