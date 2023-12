Tomasz Włosok laureatem Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego

"Subtelnymi środkami stworzył przejmującą postać. Jego rola wtapia się w paradokumentalną formułę filmu i daleko wykracza poza technikę aktorską. W kreacji Włosoka, jak w lustrzanym odbiciu, widzowie mogą zobaczyć samych siebie i zmierzyć się z prawdą o sobie. Jego bohater przeprowadza nas przez trudną drogę do człowieczeństwa" - podkreślili jurorzy.

- Chciałbym też wspomnieć o osobach takich jak Kasia Warzecha i Kamila Tarabura, które wspólnie reżyserowały ten film i którym również jestem ogromnie wdzięczny za dialog, który prowadziliśmy. On doprowadził do tego, że mieliśmy pole do współtworzenia filmu, a nie odtwarzania scen - dodał.