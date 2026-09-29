"Lalka" "nie daje o sobie zapomnieć". Tomasz-Marcin Wrona o ekranizacji powieści

Tomasz-Marcin Wrona: miałem wrażenie, że śledzę Wokulskiego w osobistej opowieści Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kino Świat

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Dziennikarz tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona kinową "Lalkę" widział już dwukrotnie: wersję roboczą i ostateczną. - Dzięki temu mogłem zobaczyć, jak ten film ewoluował wewnętrznie - przyznał.

- Jest to jeden z tych filmów, który też trochę nie daje mi spokoju, jakby nie daje o sobie zapomnieć - mówił w TVN24 dziennikarz tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona. Jak tłumaczył, "z jednej strony mamy spektakularność, widowiskowość, ten rozmach realizacyjny". - Mówimy w końcu o jednej z najdroższych produkcji w polskiej historii. Brutto film kosztował 80 milionów złotych. Bardzo dobrze widać, jak pieczołowicie te pieniądze zostały zainwestowane. Tam jest cała masa precyzyjnie dobranych środków - zwrócił uwagę.

- Przy całym tym rozmachu miałem wrażenie, że śledzę Wokulskiego w bardzo osobistej opowieści. Tę atmosferę raczej kojarzę z kinem niezależnym, a nie z ekranizacjami polskich lektur szkolnych - mówił.

Tomasz-Marcin Wrona: nie było filmu, w którym zagrałoby tylu wybitnych aktorów

Tomasz-Marcin Wrona zwrócił też uwagę na Kamilę Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej. - Jest to Łęcka taka, jaką byłaby dzisiaj, teraz, przeciętna dwudziestolatka. Trochę introwertyczna, gdzieś zanurzona w swoich marzeniach, swojej wizji o wielkich emocjach, wielkim romansie, który nigdy się nie spełni z pewnych względów - mówił.

Dziennikarz tvn24.pl powiedział też, że jest "zafascynowany drugim planem". - Nie było filmu, w którym zagrałoby tylu wybitnych aktorów - zauważył.

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Film "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego w kinach od 30 września. Koproducentem filmu jest TVN Warner Bros. Discovery (właściciel miedzy innymi tvn24.pl).