Kultura i styl Tomasz Kammel: w marcu tego roku zdiagnozowano mi raka Oprac. Ewa Żebrowska |

Rewolucja w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego. Materiał Marka Nowickiego Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: FOTON/PAP

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W niedzielę Tomasz Kammel opublikował na Instagramie wpis, w którym ujawnił, że w marcu tego roku usłyszał diagnozę. "(...) zdiagnozowano mi raka. Namierzony w pęcherzu. Złośliwy" - napisał prezenter telewizyjny. "U mnie?! Abstynent, zero używek. Uprawiam sport, zdrowo się odżywiam i ogólnie nieźle się prowadzę. Jaki rak?" - opisuje 55-latek.

Kammel przyznał, że na raka pęcherza chorował również jego ojciec, jednak stało się to, gdy miał około 70 lat. Był też palaczem. "A rak pęcherza jest nawet nazywany rakiem palacza" - napisał prezenter. Sam, jak podkreślił, nigdy nie zapalił papierosa, a jego testy genetyczne nie wykazały też skłonności do tego typu chorób. "Rak się nie zastanawia. Po prostu nagle jest i już" - dodał.

Kammel o diagnozie. Chorobę wykryto podczas badania

"Na szczęście ta historia ma szczęśliwy finał" - pisze Kammel. "W moim wypadku nowotwór został szybko wykryty i równie szybko wyproszony z organizmu" - dodał.

Prezenter wyjaśnił, że - za namową - poddał się rezonansowi magnetycznemu całego ciała. "Zastanawia mnie ten dwumilimetrowy punkt w pęcherzu" - usłyszał podczas badania. Jak relacjonuje, nowotwór miał najniższy stopień złośliwości i został szybko zoperowany. Wyjaśnił też, że nie brał chemii, bo tak wczesne stadium tego nie wymagało. Pod koniec czerwca poddał się badaniu, które miało wskazać, czy nie ma wznowy. "Jest czysto" - poinformował.

Kammel wyjaśnił, dlaczego postanowił opowiedzieć publicznie o sprawie. "Ale po co ja Wam o tym piszę? Przecież to prywatne, wręcz intymne sprawy. Powód jest prosty. Chcę, żebyście się badali. Nie co tydzień czy co miesiąc, ale raz na jakiś czas" - zachęcił obserwatorów. "Nie wiem, co byłoby u mnie, gdybym nosił w sobie tego dziada przez kolejne trzy miesiące. Ale wiem, że jeśli choć jedna osoba pójdzie na badania po przeczytaniu tego posta i na czas wykryje u siebie niepożądane zmiany - to było warto się tym podzielić" - podkreślił.

Rak pęcherza. Jakie daje objawy?

Każdego roku w Polsce diagnozowanych jest osiem tysięcy nowych przypadków raka pęcherza. Ryzyko zachorowania na ten nowotwór wzrasta wraz z wiekiem. Ok. 90 proc. chorych z rakiem pęcherza to osoby powyżej 55 lat. Onkolodzy podkreślają, że choroba początkowo przebiega bez oznak. - Pierwszym jego objawem jest często krwiomocz. Badania profilaktyczne, w tym przede wszystkim regularne badania moczu i USG dróg moczowych, stanowią kluczowy element wczesnego wykrycia raka pęcherza moczowego, co z kolei zwiększa szanse na pełne wyleczenie - mówił w tvn24.pl dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, onkolog kliniczny. Inne symptomy to bóle w podbrzuszu, uczucie dyskomfortu w miednicy i ból w okolicy lędźwi. Te objawy mogą oznaczać, że choroba nowotworowa jest zaawansowana, a mocz ma trudności z odpływem z nerek. Większość pacjentów z rozpoznanym rakiem pęcherza moczowego wymaga leczenia chirurgicznego. Stosuje się także chemioterapię, którą można podać przed lub po operacji albo niezależnie od niej.

Sytuacja staje się trudniejsza, gdy choroba jest bardziej zaawansowana. Wtedy lekarze muszą rozważyć leczenie radykalne, w tym całkowite usunięcie pęcherza moczowego. Dlatego moment rozpoznania ma tak duże znaczenie: im wcześniej pacjent trafi do diagnostyki, tym większa szansa na leczenie oszczędzające narząd. - Warto to powtarzać jak mantrę - im wcześniej, tym lepiej - mówi tvn24 dr Artur Drobniak, onkolog kliniczny.

Tomasz Kammel to kolejna w ostatnim czasie osobowość telewizyjna, która podzieliła się publicznie informacją o swoim zdrowiu. Pod koniec sierpnia wokalistka i aktorka Natasza Urbańska poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór i jest w trakcie leczenia onkologicznego.

Redagował AM